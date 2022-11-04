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TV'ye yansımadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in canlı yayın öncesi heyecanı böyle görüntülendi

04.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başararak B Grubu'nu lider olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de Arda Güler 1 gol 1 asistle yıldızlaşırken, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa vereceği röportaj öncesi yaşadığı heyecan sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

TV'ye yansımadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in canlı yayın öncesi heyecanı böyle görüntülendi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerini birer birer mağlup ederek B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe grupta son oynadığı Dinamo Kiev mücadelesinde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

EN ÇOK O KONUŞULDU!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamlayarak yıldızlaşırken, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isim olmayı başardı.

TV'YE YANSIMADI

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Binlerce Fenerbahçeli taraftar sosyal medyada Arda Güler paylaşımlarında bulunurken, 17 yaşındaki yıldızın yayıncı kuruluşa verdiği röportaj öncesi yaşadığı heyecan görülmeye değerdi.

"NE SORACAKSIN ABİ?"

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda, muhabire "Ne diyeceğiz, ne soracaksın abi" diye sorarken, muhabir "Heyecanlanma" şeklinde yanıt verdi.

Arda'nın bu anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İŞTE O ANLAR...


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