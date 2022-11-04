TV'ye yansımadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in canlı yayın öncesi heyecanı böyle görüntülendi

UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerini birer birer mağlup ederek B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe grupta son oynadığı Dinamo Kiev mücadelesinde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

EN ÇOK O KONUŞULDU!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamlayarak yıldızlaşırken, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isim olmayı başardı.

TV'YE YANSIMADI

Binlerce Fenerbahçeli taraftar sosyal medyada Arda Güler paylaşımlarında bulunurken, 17 yaşındaki yıldızın yayıncı kuruluşa verdiği röportaj öncesi yaşadığı heyecan görülmeye değerdi.

"NE SORACAKSIN ABİ?"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda, muhabire "Ne diyeceğiz, ne soracaksın abi" diye sorarken, muhabir "Heyecanlanma" şeklinde yanıt verdi.

Arda'nın bu anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İŞTE O ANLAR...

Arda Güler'in röportaj öncesi heyecanı görülmeye değer.???? pic.twitter.com/KbA8j21p81 — Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2022



