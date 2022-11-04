TV'ye yansımadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in canlı yayın öncesi heyecanı böyle görüntülendi

UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerini birer birer mağlup ederek B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe grupta son oynadığı Dinamo Kiev mücadelesinde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamlayarak yıldızlaşırken, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isim olmayı başardı.
Binlerce Fenerbahçeli taraftar sosyal medyada Arda Güler paylaşımlarında bulunurken, 17 yaşındaki yıldızın yayıncı kuruluşa verdiği röportaj öncesi yaşadığı heyecan görülmeye değerdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda, muhabire "Ne diyeceğiz, ne soracaksın abi" diye sorarken, muhabir "Heyecanlanma" şeklinde yanıt verdi.
Arda'nın bu anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Arda Güler'in röportaj öncesi heyecanı görülmeye değer.???? pic.twitter.com/KbA8j21p81— Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2022