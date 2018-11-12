TV8'den Adını Sen Koy için flaş karar! Adını Sen Koy'un yayın saati değişti

Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy'un yeni kanalı Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, diziyi 5 Kasım Pazartesi itibariyle yayınlamaya başladı.

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 18.45’te izleyiciyle buluşan dizi maalesef istenilen başarıyı sağlamadı ve reyting listelerinde giderek düşüş yaşadı. Büyük umutlarla kanalına transfer ettiği dizinin giderek düşüş göstermesi üzerine Acun Ilıcalı düğmeye bastı ve flaş bir karar aldı.

Başrollerinde; Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı sevilen dizi 12 Kasım pazartesi gününden itibaren saat 12.30'da yayınlanacak.

SEYİRCİYE TEŞEKKÜR ETMİŞLERDİ

Başrol oyuncuları Deniz Durmaz ve Cenk Torun, aralarında güzel bir uyum yakaladıklarını belirterek izleyiciye teşekkür etmişlerdi. Dizide ‘Azize’ karakterini canlandıran Deniz Durmaz, “Yeni kanalımızda çok mutluyuz ve umutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür ederiz” diyerek yeni transfer heyecanını dile getirmişti.

