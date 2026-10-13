SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Twente - Thun Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Twente, son dönem performansıyla dikkat çekerken, Thun ise zorlu bir süreçten geçiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Twente - Thun Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Twente
Perşembe 22:00
15.10.2026
Thun
Stadyum: De Grolsch Veste

Twente ile Thun, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de De Grolsch Veste'de UEFA Konferans Ligi için mücadele ediyor.

Twente ve Thun, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da son dönem performansları, maçın önemini artırıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Twente

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Fortuna Sittard 1-1 Twente Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 02.10.2026 Twente 7-0 Werder Bremen Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 12.09.2026 Twente 2-0 ADO Den Haag Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 09.09.2026 Twente 1-0 Telstar Hollanda Eredivisie Ligi G
Thun

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Zurich 4-2 Thun İsviçre Süper Ligi M
  • 03.10.2026 Thun 2-0 Kriens Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Vaduz 1-2 Thun İsviçre Süper Ligi G
  • 16.09.2026 Thun 2-4 Servette İsviçre Süper Ligi M
  • 12.09.2026 Thun 0-1 Grasshopper İsviçre Süper Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Twente, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak güçlü bir form sergiledi. Thun ise, son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederek zor bir dönem geçiriyor.

Eksik Oyuncular

Twente

3 eksik
Lars Unnerstall Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Stav Lemkin Sakat Kas Sakatlığı
Filip Thorvaldsen Şüpheli

Thun

2 eksik
Genis Montolio Sakat Diz Sakatlığı
Marc Gutbub Sakat

Twente kadrosunda Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Stav Lemkin (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Filip Thorvaldsen (Şüpheli) yer almıyor.

Thun kadrosunda Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marc Gutbub (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Twente - Thun maçı ne zaman?

15 Ekim 2026.

Twente - Thun maçı saat kaçta?

22:00'de.

Twente - Thun maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Twente - Thun maçında hangi oyuncular eksik?

Twente'de Lars Unnerstall, Stav Lemkin, Filip Thorvaldsen; Thun'da Genis Montolio ve Marc Gutbub eksik.

Twente ve Thun'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RAMS Park'ta gergin anlar! Lamine Yamal, Lemina'nın eline vurdu!RAMS Park'ta gergin anlar! Lamine Yamal, Lemina'nın eline vurdu!
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku! Gözaltındalar...Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku! Gözaltındalar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.