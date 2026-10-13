Twente - Thun Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Twente Perşembe 22:00 Thun

Twente ile Thun, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de De Grolsch Veste'de UEFA Konferans Ligi için mücadele ediyor.

Twente ve Thun, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da son dönem performansları, maçın önemini artırıyor.

Takımların güncel form bilgileri Twente tüm kulvarlar Fortuna Sittard 1-1 Twente Hollanda Eredivisie Ligi B

Twente 7-0 Werder Bremen Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

Twente 2-0 ADO Den Haag Hollanda Eredivisie Ligi G

Twente 1-0 Telstar Hollanda Eredivisie Ligi G Thun tüm kulvarlar Zurich 4-2 Thun İsviçre Süper Ligi M

Thun 2-0 Kriens Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Vaduz 1-2 Thun İsviçre Süper Ligi G

Thun 2-4 Servette İsviçre Süper Ligi M

Thun 0-1 Grasshopper İsviçre Süper Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Twente, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak güçlü bir form sergiledi. Thun ise, son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederek zor bir dönem geçiriyor.

Eksik Oyuncular Twente 3 eksik Lars Unnerstall Stav Lemkin Filip Thorvaldsen Thun 2 eksik Genis Montolio Marc Gutbub

Twente kadrosunda Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Stav Lemkin (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Filip Thorvaldsen (Şüpheli) yer almıyor.

Thun kadrosunda Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marc Gutbub (Sakat) yer almıyor.