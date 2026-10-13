Twente - Thun Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Twente ile Thun, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de De Grolsch Veste'de UEFA Konferans Ligi için mücadele ediyor.
Twente ve Thun, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da son dönem performansları, maçın önemini artırıyor.
Twente, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak güçlü bir form sergiledi. Thun ise, son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederek zor bir dönem geçiriyor.
Twente kadrosunda Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Stav Lemkin (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Filip Thorvaldsen (Şüpheli) yer almıyor.
Thun kadrosunda Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marc Gutbub (Sakat) yer almıyor.
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