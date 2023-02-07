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Twitch yayıncısı 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu deprem sonrası acı haberi duyurdu! "Kardeşimi kaybettim"

07.02.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch yayınlarıyla ünlenen 'Pqueen' lakaplı Pelin Baynazoğlu, yaşanan depremin ardından sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Yayıncı arkadaşı 'Bilalfa' Bilal Yılmazlar'ın enkaz altından kurtarılması için yetkililere seslenmeyi ihmal etmemişti. Baynazoğlu, acı haberi "Kardeşimi kaybettim" diyerek duyurdu.

Twitch yayıncısı 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu deprem sonrası acı haberi duyurdu! "Kardeşimi kaybettim"

Depremin gerçekleştiği anından itibaren yayıncı arkadaşı Bilal Yılmazlar'a ulaşmaya çalışan Pelin Baynazoğlu, sosyal medya hesaplarından sık sık yardım çağrısında bulundu. Baynazoğlu twitter hesabından yaptığı bir paylaşımında "Bilal'e ne yazık ki ulaşamıyorum ve çok korkuyorum." demişti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Ünlü twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, yayıncı arkadaşlarından 'Bilalfa' isimli Bilal Yılmazlar'a ulaşamadığını ve enkaz altında olduğunu bildirmişti.

Bilal Yılmazlar'a ulaşabilmek için elinden geleni ardına koymayan Pelin Baynazoğlu, acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Kardeşimi kaybettim diyen Pelin Baynazoğlu yaptığı paylaşımında şöyle dedi;

"Bilalimi kardeşimi kaybettim diyecek başka şey yok"

Ünlü Twitch yayıncısının bu paylaşımının ardından hayranlarından taziye mesajları yağdı.


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