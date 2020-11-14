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Twitter 7,5 saat Ramo'yu konuştu

14.11.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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Twitter 7,5 saat Ramo'yu konuştu

Show TV’nin BKM imzalı dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 20. bölümüne Ramo ve Cihangir'in savaşı damgasını vurdu. Ramo'nun yeni bölümü Twitter'ın uzun süre gündeminde kaldı.

Show TV’nin BKM imzalı dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 20. bölümüne Ramo ve Cihangir'in savaşı damgasını vurdu. Ramo'nun büyük planı sonucu polisler tarafından alınan Cihangir, Ramo ve ailesinin yok edilmesi için emri verdi. Ramo'nun ise yaklaşan felaketi önlemek ve ailesini güvende tutmak için artık tek çaresi Cihangir'i indirmekti.

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Heyecanın bir an olsun azalmadığı bölümün finalinde ise tüm seyircileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Hesap vakti geldiğinde Ramo, Cihangir'i indirmek için gittiği yerde kaçırıldı. Tam o anlarda Cihangir'in emriyle Doğu da Ramo'nun bütün ailesine saldırı düzenlemek için operasyonu başlattı.

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Doğu'nun operasyonu sırasında gelen Hasan, ailesini kurtarmak için bir şey yapamadı. Saldırıdan sonra gözlerini hastanede açan Hasan'ın yanına Cihangir'in gelmesi ise herkesi büyük şaşkınlığa uğrattı.

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Ramo, dün akşam yayınlanan 20. bölümüyle ABC1 20+'da 5.12 izlenme oranı (rating), 11.59 izlenme payı (share), AB’de 4.42 izlenme oranı (rating), 10.47 izlenme payı (share), Total’de 5.40 izlenme oranı (rating), 12.59 izlenme payı (share) elde etti. Yeni bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. #HesapGünü etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.


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