Twitter bunu konuşuyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'den Elon Musk'a şaşırtan yanıt

Türkiye'de Giresunspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe formaları giyen ve Sarı-Lacivertliler'den 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Lazio'da beklentilerin uzağında bir performans gösterirken, Mallorca'nın yolunu tutmuştu.

İspanya'da adeta kendini bulan Kosovalı golcü, önce kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya 7.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olurken, yalnızca attığı gollerle gündemde değil.

LEWANDOWSKI İLE RAKİP OLDU!

Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Kosovalı yıldız, gol kallığında ikinci sırayı Real Betis'ten Borja Iglesias ile paylaşıyor. Borja Iglesias, 8 gole 13 maçta ulaşırken Muriqi, 12 maç sonunda bu gol sayısına ulaşmış durumda. Gol krallığı yarışında zirve ise Barcelona formasıyla 14 maçta 13 gol atan Robert Lewandowski'nin...

ELON MUSK'A YANITI GÜNDEM OLDU

Takımı Mallorca ile müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, attığı gollerden sonra ‘Korsan’ lakabına ithafen tek gözünü kapatarak seviniyor. İspanyollar taraftarlar arasında da Muriqi için ‘Korsan’ ismi kullanılırken Kosovalı golcüden çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

SpaceX, Tesla ve Twitter’ın sahibi olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, resmi Twitter hesabından korsan bayraklı bir paylaşım yaptı. Musk’ın bu paylaşımı ne için yaptığı bilinmezken Vedat Muriqi’den beklenmedik bir cevap geldi.

'YALNIZCA BİR TANE KORSAN VAR'

Muriqi, Elon Musk’ın korsan bayraklı tweetini alıntılayarak ‘Gemide yalnızca sadece bir tane korsan olabilir Elon’ yazdı. Golcü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce paylaşım geldi.

????‍☠️Vedat Muriqi'den Elon Musk'a: Güvertede sadece bir korsan olabilir Elon. pic.twitter.com/DujwfMnKEE — Mynet Spor (@mynetspor) November 18, 2022



