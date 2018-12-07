SPOR

Twitter'da 2018'in şampiyonu Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

Galatasaray, Twitter'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu. Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre Türkiye, bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.

Twitter'da 2018'in şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti olarak dikkati çekti.

Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.

Bu sene Twitter'da en çok etkileşime geçilen spor hesapları:

1 - GalatasaraySK
2 - Fenerbahce
3 - Besiktas
4 - ultrAslan
5 - forzabesiktas

  • En çok konuşulan spor etiket listesi ise şöyle:

1- beşiktaş
2- beşiktaşınmaçıvar
3- galatasaray
4- bugüngünlerdengalatasaray
5- fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray twitter Beşiktaş Fenerbahçe

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