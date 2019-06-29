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Twitter tasarımını değiştirdi

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TEKNOLOJİ  | 29.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz aylarda Web sürümünün arayüzünü yenilemişti. Mobil uygulaması gibi bir deneyimi web sürümüne getiren Twitter, bu arayüz üzerinde bugün yenilikler yaptı.

Twitter tasarımını değiştirdi

Göze çarpan yenilikler arasında Anasayfa, Keşfet, Bildirimler, Mesajlar, Yer İşaretleri, Listeler, Profil ve Daha fazla seçeneklerinin sol tarafa konumlandırılması yer alıyor. Mobil uygulamasının tarzında yenilenen web sürüme ilerleyen günlerde kişiselleştirme opsiyonları da eklenecek.

Twitter-web

Kişiselleştirme opsiyonları ile Twitter’ı simsiyah olarak kullanabilecek ve bağlantıların renklerini değiştirebileceksiniz. Şimdilik kademe kademe sunulan bu arayüzün bu hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacağını düşünüyoruz.

Eğer hala eski Twitter arayüzünü kullanıyorsanız; Ayarlar>Yeni Twitter’ı dene bölümünden bu arayüzü kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak muhtemelen ilk etapta yukarıdaki görseldeki tasarım yerine bir önceki tasarımı kullanacaksınız.

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Twitter Twitter web

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