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'Türkiye içerik kaldırma talebinde dünya birincisi'

BBC BBC
10.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Twitter yılda iki kere yayımladığı şeffaflık raporunda 2018'in ikinci yarısında en fazla içerik kaldırma talebinin Türkiye'den geldiğini açıkladı.

Şirket, Türkiye'nin Twitter kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi talep eden ülkelerden biri olduğunu fakat bu taleplerin hiçbirine yanıt vermediklerini duyurdu.

1 Temmuz - 31 Aralık 2018 arasını kapsayan ve bugün yayımlanan şeffaflık raporuna göre Türkiye Twitter'a içerik kaldırma için 597 mahkeme kararının yanı sıra 4 bin 417 defa da diğer türlerde yasal talep yolladı.

Bu taleplerde toplam 9 bin 155 içeriğin kaldırılması istendi.

Türkiye bu alanda 2014 başından beri dünya birincisi konumunda.

Toplam 5 bin 14 talepte bulunan Türkiye'yi 3 bin 344 taleple Rusya takip etti.

Türkiye'nin taleplerinin yüzde 4'ü gerçekleşirken bu oran Rusya için yüzde 46 oldu.

Türkiye'nin talepleri sonucu 72 hesap kapatıldı, 355 tweet kaldırıldı.

Twitter, dünyadaki içerik kaldırma taleplerinin yüzde 74'ünün Türkiye ve Rusya'dan geldiğini vurguladı.

Türkiye 512 kullanıcı hakkında bilgi talebinde bulunarak bu alanda 6. ülke oldu.

Türkiye'nin altı yıl önce aynı dönemde bilgi talebinde bulunduğu kullanıcı sayısı yalnızca 1'di.

Türkiye'nin bilgi taleplerinin hiçbirine yanıt verilmedi.

Türkiye, en çok talepte bulunan ilk 20 ülke içinde taleplerinin hiçbirine yanıt verilmediği tek ülke oldu.

2012'de yayımlanmaya başlayan Twitter şeffaflık raporlarında bugüne kadar Türkiye'nin bilgi talebine bir kere bile yanıt verilmediği görülüyor.

Türkiye'den daha fazla bilgi talebinde bulunan ülkeler ise ABD, Japonya, İngiltere, Hindistan, Almanya ve Fransa oldu.

Twitter bu dönemde 166 bin 513 hesabın terörizm propagandası nedeniyle kapatıldığını, bunların yüzde 91'inin kendi geliştirdikleri teknolojik araçlarla tespit edildiğini belirtti.

Şirket, çocuklara yönelik cinsel sömürü içerikleri nedeniyle 456 bin hesabın kapatıldığını, bunun da yüzde 96'sının kendi yazılımları tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Bu iki gerekçeyle kapatılan hesapların sayısı bir önceki döneme göre sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 6 azaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Twitter trükiye içerik kaldırma

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