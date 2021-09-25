YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı

TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı

25.09.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya, 49 kulüpten 374 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde yarışlar, rüzgarın yetersiz olması nedeniyle geç başladı. Sporcular, yarışı önde tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın başhakemi Hakan Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın geç esmeye başladığını ancak çok güzel yarışlar yaptırdıklarını söyledi.

Optimist sınıfı için milli takım seçme yarışı da olan şampiyona, 30 Eylül'de son gün yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nün de suyu çekildi! Hepsi ortaya çıktıVan Gölü'nün de suyu çekildi! Hepsi ortaya çıktı
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"
Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecekDatça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 25 Eylül Cumartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
13:03
İkindi
16:27
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.