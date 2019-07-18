Tyler Boyd, Beşiktaş hayalini gerçekleştirdi

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Beşiktaş gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok gururluyum. Beşiktaş, büyük bir tarihi olan çok büyük bir aile. Hedeflerimden biri büyük bir camiaya transfer olmaktı. Bunu başardığım için gururluyum." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği MKE Ankaragücü'yle Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlatan Boyd, "Vodafone Park’ta inanılmaz bir atmosfer var. Vodafone Park'ta rakip olarak oynadıktan sonra Beşiktaş’ta oynama hayalim arttı. Taraftarların performans üzerinde önemli bir rolü var. Onların desteği çok önemli. Beşiktaş taraftarının desteğini alarak oynamak harika bir duygu olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
'ÇOCUKKEN İDOLÜM BECKHAMDI'
Çocukken idolünün İngiliz oyuncu David Beckham olduğunu anlatan Boyd, şunları kaydetti:
"Biraz büyüyünce Portekizli Ronaldo idolüm oldu. Ronaldo, her şeyi kazanmış ama sürekli kendini geliştiren şampiyon bir oyuncu. Beşiktaş forması için sonuna kadar savaşacağım. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum." (AA)
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