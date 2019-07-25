Tyler Boyd: Harika ve çok büyük bir kulübe geldim

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Saalfelden kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı ekipte ABD'li futbolcu Tyler Boyd, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu ana kadar kendisi için her şeyin olumlu gittiğini aktaran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Harika ve çok büyük bir kulübe geldim. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Her şey pozitif gidiyor. Çok iyi bir grup, çok kaliteli oyuncular var. Avusturya'daki koşullar da iyi. Lige iyi bir hazırlık yapabilmek için burada tüm koşullar mevcut." diye konuştu.

Takımda çok iyi karşılandığını vurgulayan Boyd, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Buraya geldiğim ilk günden itibaren Beşiktaş'taki herkes bana kollarını açtı ve beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Buradaki ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpten ilk teklif aldığındaki duygularını dile getiren genç futbolcu, "Beşiktaş'tan teklif almak çok heyecan vericiydi. Benim için çok büyük bir fırsattı. Başka seçenekler de vardı ama Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu tercihi yaptığım için çok mutluyum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.