TYT puanı ile alan bölümler nelerdir? YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler?

TYT puanı ile alan bölümler, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Öğrenciler bugün ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi. Birçok kişi, 19 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek. Peki YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler? YKS Temel Yeterlilik Testi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR?

TYT yani Temel Yeterlilik Testi, YKS sınavının ilk oturumudur. Vatandaşlar bilhassa hangi bölüme hangi puan türü ile girildiğini merak ediyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı olarak ayrılan puanlar girilecek bölümü de yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

SAYISAL PUAN TÜRÜ VE BÖLÜMLER

Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.

Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

Matematik: %30

Fizik: %10

Kimya: %10

Biyoloji: %10

SAYISAL BÖLÜMLER VE MESLEKLER

Bölüm adı ve puan türleri:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY

Adli Bilimler SAY

Adli Bilişim Mühendisliği SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY

Aktüerya SAY

Aktüerya Bilimleri SAY

Astronomi ve Astrofizik SAY

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY

Bahçe Bitkileri SAY

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY

Basım Teknolojileri SAY

Beslenme ve Diyetetik SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY

Bilgisayar Bilimleri SAY

Bilgisayar Mühendisliği SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY

Bilgisayar-Enformatik SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY

Bitki Koruma SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY

Biyoenformatik ve Genetik SAY

Biyokimya SAY

Biyoloji SAY

Biyoloji Öğretmenliği SAY

Biyomedikal Mühendisliği SAY

Biyomühendislik SAY

Biyosistem Mühendisliği SAY

Biyoteknoloji SAY

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY

Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY

Çevre Mühendisliği SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY

Deri Mühendisliği SAY

Dijital Oyun Tasarımı SAY

Dil ve Konuşma Terapisi SAY

Diş Hekimliği SAY

Ebelik SAY

Eczacılık SAY

Elektrik Mühendisliği SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY

Endüstri Mühendisliği SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY

Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY

Endüstriyel Tasarım SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY

Ergoterapi SAY

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY

Fizik SAY

Fizik Mühendisliği SAY

Fizik Öğretmenliği SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY

Fotonik SAY

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY

Gemi ve Yat Tasarımı SAY

Genetik ve Biyomühendislik SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY

Geomatik Mühendisliği SAY

Gerontoloji SAY

Gıda Mühendisliği SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY

Güverte (Yüksekokul) SAY

Harita Mühendisliği SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY

Havacılık Elektroniği SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY

Hayvancılık Üretimi SAY

Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY

Hemşirelik SAY

Hemşirelik Yüksekokulu SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği SAY

İç Mimarlık SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY

İmalat Mühendisliği SAY

İnşaat Mühendisliği SAY

İstatistik SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY

İşletme Mühendisliği SAY

Jeofizik Mühendisliği SAY

Jeoloji Mühendisliği SAY

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY

Kimya SAY

Kimya Mühendisliği SAY

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY

Kimya Öğretmenliği SAY

Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY

Lif ve Polimer Mühendisliği SAY

Maden Mühendisliği SAY

Makine Mühendisliği SAY

Makine ve İmalat Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY

Matematik SAY

Matematik Mühendisliği SAY

Matematik Öğretmenliği SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

Matematik-Bilgisayar SAY

Mekatronik Mühendisliği SAY

Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY

Meteoroloji Mühendisliği SAY

Mimarlık SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY

Moleküler Biyoteknoloji SAY

Mühendislik Programları SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY

Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği SAY

Odyoloji SAY

Optik ve Akustik Mühendisliği SAY

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY

Orman Mühendisliği SAY

Ortez-Protez SAY

Otomotiv Mühendisliği SAY

Perfüzyon SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY

Peyzaj Mimarlığı SAY

Pilotaj SAY

Polimer Mühendisliği SAY

Raylı Sistemler Mühendisliği SAY

Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY

Su Ürünleri Mühendisliği SAY

Süt Teknolojisi SAY

Şehir ve Bölge Planlama SAY

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY

Tarımsal Biyoteknoloji SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY

Tarla Bitkileri SAY

Tekstil Mühendisliği SAY

Tıp Fakültesi SAY

Tıp Mühendisliği SAY

Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY

Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY

Uçak Bakım ve Onarım SAY

Uçak Elektrik-Elektronik SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım SAY

Uçak Mühendisliği SAY

Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY

Ulaştırma Mühendisliği SAY

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY

Uzay Mühendisliği SAY

Veterinerlik SAY

Yapay Zeka Mühendisliği SAY

Yazılım Geliştirme SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY

Yazılım Mühendisliği SAY

Ziraat Mühendisliği SAY

Zootekni SAY

SÖZEL PUAN TÜRÜ VE BÖLÜMLER

Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

Sözel Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sözel Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Sosyal Bilimler – 2

Tarih-2: %8

Coğrafya-2: %8

Felsefe Grubu: %9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

EŞİT AĞIRLIKLI PUAN TÜRÜ VE BÖLÜMLER

Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Matematik: %30

Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT

Adalet 2 TYT

Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT

Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT

Anestezi 2 TYT

Arıcılık 2 TYT

Aşçılık 2 TYT

Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT

Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT

Bağcılık 2 TYT

Bahçe Tarımı 2 TYT

Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT

Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT

Basın ve Yayıncılık 2 TYT

Beton Teknolojisi 2 TYT

Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT

Bilgi Yönetimi 2 TYT

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT

Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT

Bilgisayar Programcılığı 2 TYT

Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT

Bitki Koruma 2 TYT

Biyokimya 2 TYT

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT

Boya Teknolojisi 2 TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT

Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT

Çevre Sağlığı 2 TYT

Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT

Çocuk Gelişimi 2 TYT

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT

Deniz Brokerliği 2 TYT

Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT

Deri Konfeksiyon 2 TYT

Deri Teknolojisi 2 TYT

Dış Ticaret 2 TYT

Diş Protez Teknolojisi 2 TYT

Diyaliz 2 TYT

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT

Döküm 2 TYT

Eczane Hizmetleri 2 TYT

Elektrik 2 TYT

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT

Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT

Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT

Elektronik Teknolojisi 2 TYT

Elektronörofizyoloji 2 TYT

Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT

Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT

Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT

Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT

Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT

Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT

Eser Koruma 2 TYT

Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT

Ev İdaresi 2 TYT

Evde Hasta Bakımı 2 TYT

Fındık Eksperliği 2 TYT

Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT

Fizyoterapi 2 TYT

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT

Geleneksel El Sanatları 2 TYT

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT

Gemi İnşaatı 2 TYT

Gemi Makineleri İşletme 2 TYT

Geoteknik 2 TYT

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT

Gıda Teknolojisi 2 TYT

Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT

Görsel İletişim 2 TYT

Grafik Tasarımı 2 TYT

Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT

Harita ve Kadastro 2 TYT

Hava Lojistiği 2 TYT

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT

İç Mekan Tasarımı 2 TYT

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT

İkram Hizmetleri 2 TYT

İlahiyat 2 TYT

İlk ve Acil Yardım 2 TYT

İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT

İnşaat Teknolojisi 2 TYT

İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT

İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT

İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT

İşletme Yönetimi 2 TYT

Kağıt Teknolojisi 2 TYT

Kaynak Teknolojisi 2 TYT

Kimya Teknolojisi 2 TYT

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT

Kooperatifçilik 2 TYT

Kozmetik Teknolojisi 2 TYT

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT

Kültür Balıkçılığı 2 TYT

Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT

Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT

Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT

Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT

Lojistik 2 TYT

Maden Teknolojisi 2 TYT

Makine 2 TYT

Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT

Maliye 2 TYT

Mantarcılık 2 TYT

Marina İşletme 2 TYT

Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT

Marka İletişimi 2 TYT

Medya ve İletişim 2 TYT

Mekatronik 2 TYT

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT

Metalurji 2 TYT

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT

Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT

Mimari Restorasyon 2 TYT

Mobil Teknolojileri 2 TYT

Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT

Moda Tasarımı 2 TYT

Moda Yönetimi 2 TYT

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT

Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT

Odyometri 2 TYT

Optisyenlik 2 TYT

Organik Tarım 2 TYT

Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT

Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT

Oto Boya ve Karoseri 2 TYT

Otobüs Kaptanlığı 2 TYT

Otomotiv Teknolojisi 2 TYT

Otopsi Yardımcılığı 2 TYT

Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT

Pazarlama 2 TYT

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT

Perfüzyon Teknikleri 2 TYT

Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT

Podoloji 2 TYT

Polimer Teknolojisi 2 TYT

Posta Hizmetleri 2 TYT

Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT

Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT

Radyoterapi 2 TYT

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT

Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT

Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT

Reklamcılık 2 TYT

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT

Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT

Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT

Seracılık 2 TYT

Seramik ve Cam 2 TYT

Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT

Sondaj Teknolojisi 2 TYT

Sosyal Güvenlik 2 TYT

Sosyal Hizmetler 2 TYT

Spor Yönetimi 2 TYT

Su Altı Teknolojisi 2 TYT

Sulama Teknolojisi 2 TYT

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT

Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT

Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT

Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT

Tahribatsız Muayene 2 TYT

Tapu ve Kadastro 2 TYT

Tarım 2 TYT

Tarım Makineleri 2 TYT

Tarımsal İşletmecilik 2 TYT

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT

Tarla Bitkileri 2 TYT

Tekstil Teknolojisi 2 TYT

Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT

Tohumculuk 2 TYT

Turist Rehberliği 2 TYT

Turizm Animasyonu 2 TYT

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT

Uçak Teknolojisi 2 TYT

Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT

Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT

Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT

Yağ Endüstrisi 2 TYT

Yapı Denetimi 2 TYT

Yapı Ressamlığı 2 TYT

Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT

Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT

Yaşlı Bakımı 2 TYT

Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT

Yat Kaptanlığı 2 TYT

Yerel Yönetimler 2 TYT

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT

AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

YKS NET PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS sınavında verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her

biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI



