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  4. TYT puanı ile alan bölümler nelerdir? YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler?

TYT puanı ile alan bölümler nelerdir? YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler?

18.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYT puanı ile alan bölümler nelerdir? YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapıldı. 19 Haziran Pazar günü ise öğrenciler Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve/veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek. İlk oturumun yapılması sebebiyle 'YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler?' soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte YKS Temel Yeterlilik Testi ile ilgili detaylar...

TYT puanı ile alan bölümler nelerdir? YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler?

TYT puanı ile alan bölümler, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Öğrenciler bugün ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi. Birçok kişi, 19 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek. Peki YKS 2022'de TYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm meslekleri neler? YKS Temel Yeterlilik Testi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR?

TYT yani Temel Yeterlilik Testi, YKS sınavının ilk oturumudur. Vatandaşlar bilhassa hangi bölüme hangi puan türü ile girildiğini merak ediyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı olarak ayrılan puanlar girilecek bölümü de yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

SAYISAL PUAN TÜRÜ VE BÖLÜMLER

Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.

Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

Matematik: %30

Fizik: %10

Kimya: %10

Biyoloji: %10

SAYISAL BÖLÜMLER VE MESLEKLER

Bölüm adı ve puan türleri:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY

Adli Bilimler SAY

Adli Bilişim Mühendisliği SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY

Aktüerya SAY

Aktüerya Bilimleri SAY

Astronomi ve Astrofizik SAY

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY

Bahçe Bitkileri SAY

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY

Basım Teknolojileri SAY

Beslenme ve Diyetetik SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY

Bilgisayar Bilimleri SAY

Bilgisayar Mühendisliği SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY

Bilgisayar-Enformatik SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY

Bitki Koruma SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY

Biyoenformatik ve Genetik SAY

Biyokimya SAY

Biyoloji SAY

Biyoloji Öğretmenliği SAY

Biyomedikal Mühendisliği SAY

Biyomühendislik SAY

Biyosistem Mühendisliği SAY

Biyoteknoloji SAY

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY

Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY

Çevre Mühendisliği SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY

Deri Mühendisliği SAY

Dijital Oyun Tasarımı SAY

Dil ve Konuşma Terapisi SAY

Diş Hekimliği SAY

Ebelik SAY

Eczacılık SAY

Elektrik Mühendisliği SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY

Endüstri Mühendisliği SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY

Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY

Endüstriyel Tasarım SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY

Ergoterapi SAY

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY

Fizik SAY

Fizik Mühendisliği SAY

Fizik Öğretmenliği SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY

Fotonik SAY

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY

Gemi ve Yat Tasarımı SAY

Genetik ve Biyomühendislik SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY

Geomatik Mühendisliği SAY

Gerontoloji SAY

Gıda Mühendisliği SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY

Güverte (Yüksekokul) SAY

Harita Mühendisliği SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY

Havacılık Elektroniği SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY

Hayvancılık Üretimi SAY

Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY

Hemşirelik SAY

Hemşirelik Yüksekokulu SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği SAY

İç Mimarlık SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY

İmalat Mühendisliği SAY

İnşaat Mühendisliği SAY

İstatistik SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY

İşletme Mühendisliği SAY

Jeofizik Mühendisliği SAY

Jeoloji Mühendisliği SAY

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY

Kimya SAY

Kimya Mühendisliği SAY

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY

Kimya Öğretmenliği SAY

Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY

Lif ve Polimer Mühendisliği SAY

Maden Mühendisliği SAY

Makine Mühendisliği SAY

Makine ve İmalat Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY

Matematik SAY

Matematik Mühendisliği SAY

Matematik Öğretmenliği SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

Matematik-Bilgisayar SAY

Mekatronik Mühendisliği SAY

Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY

Meteoroloji Mühendisliği SAY

Mimarlık SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY

Moleküler Biyoteknoloji SAY

Mühendislik Programları SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY

Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği SAY

Odyoloji SAY

Optik ve Akustik Mühendisliği SAY

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY

Orman Mühendisliği SAY

Ortez-Protez SAY

Otomotiv Mühendisliği SAY

Perfüzyon SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY

Peyzaj Mimarlığı SAY

Pilotaj SAY

Polimer Mühendisliği SAY

Raylı Sistemler Mühendisliği SAY

Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY

Su Ürünleri Mühendisliği SAY

Süt Teknolojisi SAY

Şehir ve Bölge Planlama SAY

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY

Tarımsal Biyoteknoloji SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY

Tarla Bitkileri SAY

Tekstil Mühendisliği SAY

Tıp Fakültesi SAY

Tıp Mühendisliği SAY

Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY

Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY

Uçak Bakım ve Onarım SAY

Uçak Elektrik-Elektronik SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım SAY

Uçak Mühendisliği SAY

Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY

Ulaştırma Mühendisliği SAY

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY

Uzay Mühendisliği SAY

Veterinerlik SAY

Yapay Zeka Mühendisliği SAY

Yazılım Geliştirme SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY

Yazılım Mühendisliği SAY

Ziraat Mühendisliği SAY

Zootekni SAY

SÖZEL PUAN TÜRÜ VE BÖLÜMLER

Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

Sözel Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sözel Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Sosyal Bilimler – 2

Tarih-2: %8

Coğrafya-2: %8

Felsefe Grubu: %9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

EŞİT AĞIRLIKLI PUAN TÜRÜ VE BÖLÜMLER

Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Matematik: %30

Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT
Adalet 2 TYT
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT
Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT
Anestezi 2 TYT
Arıcılık 2 TYT
Aşçılık 2 TYT
Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT
Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT
Bağcılık 2 TYT
Bahçe Tarımı 2 TYT
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT
Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT
Basın ve Yayıncılık 2 TYT
Beton Teknolojisi 2 TYT
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT
Bilgi Yönetimi 2 TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT
Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT
Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT
Bitki Koruma 2 TYT
Biyokimya 2 TYT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT
Boya Teknolojisi 2 TYT
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT
Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT
Çevre Sağlığı 2 TYT
Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT
Çocuk Gelişimi 2 TYT
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT
Deniz Brokerliği 2 TYT
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT
Deri Konfeksiyon 2 TYT
Deri Teknolojisi 2 TYT
Dış Ticaret 2 TYT
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT
Diyaliz 2 TYT
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
Döküm 2 TYT
Eczane Hizmetleri 2 TYT
Elektrik 2 TYT
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT
Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT
Elektronik Teknolojisi 2 TYT
Elektronörofizyoloji 2 TYT
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT
Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT
Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT
Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT
Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT
Eser Koruma 2 TYT
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
Ev İdaresi 2 TYT
Evde Hasta Bakımı 2 TYT
Fındık Eksperliği 2 TYT
Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT
Fizyoterapi 2 TYT
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
Geleneksel El Sanatları 2 TYT
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT
Gemi İnşaatı 2 TYT
Gemi Makineleri İşletme 2 TYT
Geoteknik 2 TYT
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT
Gıda Teknolojisi 2 TYT
Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT
Görsel İletişim 2 TYT
Grafik Tasarımı 2 TYT
Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT
Harita ve Kadastro 2 TYT
Hava Lojistiği 2 TYT
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT
İç Mekan Tasarımı 2 TYT
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT
İkram Hizmetleri 2 TYT
İlahiyat 2 TYT
İlk ve Acil Yardım 2 TYT
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT
İnşaat Teknolojisi 2 TYT
İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT
İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT
İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT
İşletme Yönetimi 2 TYT
Kağıt Teknolojisi 2 TYT
Kaynak Teknolojisi 2 TYT
Kimya Teknolojisi 2 TYT
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT
Kooperatifçilik 2 TYT
Kozmetik Teknolojisi 2 TYT
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT
Kültür Balıkçılığı 2 TYT
Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT
Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT
Lojistik 2 TYT
Maden Teknolojisi 2 TYT
Makine 2 TYT
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT
Maliye 2 TYT
Mantarcılık 2 TYT
Marina İşletme 2 TYT
Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT
Marka İletişimi 2 TYT
Medya ve İletişim 2 TYT
Mekatronik 2 TYT
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT
Metalurji 2 TYT
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT
Mimari Restorasyon 2 TYT
Mobil Teknolojileri 2 TYT
Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT
Moda Tasarımı 2 TYT
Moda Yönetimi 2 TYT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT
Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT
Odyometri 2 TYT
Optisyenlik 2 TYT
Organik Tarım 2 TYT
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT
Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT
Oto Boya ve Karoseri 2 TYT
Otobüs Kaptanlığı 2 TYT
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT
Otopsi Yardımcılığı 2 TYT
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
Pazarlama 2 TYT
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT
Perfüzyon Teknikleri 2 TYT
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT
Podoloji 2 TYT
Polimer Teknolojisi 2 TYT
Posta Hizmetleri 2 TYT
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT
Radyoterapi 2 TYT
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT
Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT
Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT
Reklamcılık 2 TYT
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT

Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT
Seracılık 2 TYT
Seramik ve Cam 2 TYT
Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT
Sondaj Teknolojisi 2 TYT
Sosyal Güvenlik 2 TYT
Sosyal Hizmetler 2 TYT
Spor Yönetimi 2 TYT
Su Altı Teknolojisi 2 TYT
Sulama Teknolojisi 2 TYT
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT
Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT
Tahribatsız Muayene 2 TYT
Tapu ve Kadastro 2 TYT
Tarım 2 TYT
Tarım Makineleri 2 TYT
Tarımsal İşletmecilik 2 TYT
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT
Tarla Bitkileri 2 TYT
Tekstil Teknolojisi 2 TYT
Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT
Tohumculuk 2 TYT
Turist Rehberliği 2 TYT
Turizm Animasyonu 2 TYT
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT
Uçak Teknolojisi 2 TYT
Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT
Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT
Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT
Yağ Endüstrisi 2 TYT
Yapı Denetimi 2 TYT
Yapı Ressamlığı 2 TYT
Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT
Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT
Yaşlı Bakımı 2 TYT
Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT
Yat Kaptanlığı 2 TYT
Yerel Yönetimler 2 TYT
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT
AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

YKS NET PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS sınavında verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her

biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

YKS

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3 milyon 243 bin 409 aday TYT'de ter döktü3 milyon 243 bin 409 aday TYT'de ter döktü
YKS'de yasak olan eşyalar neler?YKS'de yasak olan eşyalar neler?
YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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