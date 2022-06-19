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TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS TYT sınavı Türkçe, Matematik zor muydu?

19.06.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca adayın ilgiyle takip ettiği YKS sınavının ilk oturumu gerçekleşti. TYT sınavı sonrası soruların zor olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu ise 19 Haziran'da gerçekleşecek. Peki TYT sınavı zor muydu? İşte merak edilenler...

TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS TYT sınavı Türkçe, Matematik zor muydu?

YKS'de ilk oturum olan TYT gerçekleşti. Sınav sonrası adaylar "TYT zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. 18 Haziran'da yapılan ilk oturumda toplamda 120 soruldu. Peki TYT zor muydu, kolay mıydı?

TYT SINAVI ZOR MUYDU?

2022 yılı YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sonlandı. Sınav saat 10.15’de başladı ve 2 saat 45 dakika sürdü. Adaylar toplam 120 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sınav sonrası ise soruların zor olup olmadığı merak edildi.

Kimi adaylar matematiğin epey zor olduğunu söylerken, Türkçe'nin daha rahat olduğundan söz etti. Ancak bu sınavda pek çok aday tersine Türkçe'nin daha zor olduğundan, matematikten daha fazla süre gittiğinden bahsetti. Özellikle paragraf sorularında zorlanan adaylar, felsefe sorularının da zorluğundan bahsetti.

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Sınavın genel olarak denemelerden daha kolay geçtiğini söyleyen öğrenciler olsa da, çoğunluk özellikle Türkçe sorularının zorladığı kanaatini savundu.

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