EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? YKS 2023'te TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye rekor başvuru!

TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? YKS 2023'te TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye rekor başvuru!

16.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? sorusu öğrencilerin gündeminde terini aldı.17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuya dair açıklama yapıldı. Sınavı kaçırmak istemeyen öğrenciler YKS ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? YKS 2023'te TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye rekor başvuru!

TYT'ye giremeyen AYT sınavına girebilir mi? YKS 2023'te TYT sınavı zorunlu mu? YSK'ye rekor başvuru!

TYT sınavı YKS'ye sayılı saatler kala gündem oldu. YKS TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. TYT sınavı 17 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10.15'te, AYT 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 10.15'te YDT ise 15.45'te başlayacak. ÖSYM'den YSK'ye 3,5 milyonun üzerinde başvuru gerçekleştirildiği aktarıldı. YKS'de TYT oturumuna girmek zorunludur. İşte merak edilenler...

YKS'DE TYT'YE GİREMEYEN AYT SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri zorunludur.

AYT ve YDT oturumlar ise isteğe bağlıdır.

YKS İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresleri ve açık oldukları saatleri duyurdu.

2023-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri için tıklayınız

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'
E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!
LGS PUAN VE NET SAYISI 2023: LGS kaç net, kaç puan? 60, 70, 80 net yapan kaç puan alır? Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi...LGS PUAN VE NET SAYISI 2023: LGS kaç net, kaç puan? 60, 70, 80 net yapan kaç puan alır? Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM

En Çok Okunan Eğitim Haberler

TUS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! TUS sonuçları nasıl öğrenilir?

TUS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! TUS sonuçları nasıl öğrenilir?

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

ATA AÖF ALMS GİRİŞ EKRANI: ATA AÖF sınavları ne zaman? Online sınava katılım nasıl sağlanır, sınavlar saat kaçta başlayacak?

ATA AÖF ALMS GİRİŞ EKRANI: ATA AÖF sınavları ne zaman? Online sınava katılım nasıl sağlanır, sınavlar saat kaçta başlayacak?

E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!

E-karne açıldı mı, nasıl alınır? Öğrenci karne notları görüntüleme!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.