TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, fındık fiyatını değerlendirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının, üreticinin fiyatları bilerek bahçeye girmesi, fındığını toplaması ve ona göre masraf, planlama yapması açısından önemli olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine, fındık hasadına kısa bir süre kaldığını ve toplama tarihlerinin sahil kesimde 13, orta kesimde 16, yüksek kesimlerde ise 27 Ağustos olarak açıklandığını anımsattı.

Fındık fiyatının üreticiler ve bölge için çok önemli olduğunu dile getiren Soydan, "Üretici, bütün bölgenin insanları fındık fiyatlarına kitlenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'ya teşrif ederek, 2022 yılı fındık fiyatlarını açıkladı. Tabii açıklanan fındık fiyatları, özellikle hasattan önce olması bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Son yıllarda TZOB ve ziraat odalarının hasattan önce fiyatların açıklanmasıyla ilgili talepleri olduğunu söyleyen Soydan, fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının, üreticinin fiyatları bilerek bahçeye girmesi, fındığını toplaması ve ona göre masraf, planlama yapması açısından önemli olduğunu belirtti.

Soydan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da fındık fiyatlarını açıkladı. Alan bazlı mazot gübre desteği dahil olarak 54 lira bir taban fiyat açıklamış oldu. Tabii bu önemli bir fiyat. Yani geçen seneye göre baktığımızda yüzde 100'e yakın bir artışla beraber 2022 yılı taban fiyatı açıklanmış oldu." ifadesini kullandı.

TMO'nun alımlara 22 Ağustos itibarıyla başlayacağını kaydeden Soydan, 15 Ağustos'tan itibaren de randevu sistemlerinin açılacağını söyledi.

Soydan, yıllardır önemli görevler yapan TMO'nun daha fazla ilçede alım gerçekleştirmesini de istedi.

Üreticilerin iyi randıman için fındığını en iyi şekilde temizlemesi, kurutması, gerekli kriterlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Soydan, şöyle konuştu:

"Çünkü her randıman ekonomik olarak bize olumlu yansıyacaktır. İnşallah önemli bir kazanım olur. Bölgemiz için fındık çok önemli. Çünkü ülke olarak yüzde 70'ini üretiyoruz. Tabii yüzde 85-90 ihracatını yapıyoruz. 2 milyar doların üzerinde döviz getirimiz var. Onun için önemsiyoruz. Üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Arslan Soydan, olgunlaşmadan toplanan fındıkta randıman ve kilo kaybı yaşandığını, bu nedenle ürünün bahçede olgunlaşmadan hasadının yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

