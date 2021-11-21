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U-19 derbisinde kazanan Fenerbahçe!

21.11.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

U-19 derbisinde kazanan Fenerbahçe!

U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.

Fenerbahçe U19 deplasmanda Galatasaray U19'u 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk gol 16. dakikada Galatasaraylı Bartuğ Elmaz'dan geldi. İlk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri ise 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy ve 90. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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