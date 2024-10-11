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Ü ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ü harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.10.2024 19:13
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Türkçemizde sözcüklerin meydana gelebilmesi için harflerin bilinmesi gerekmektedir. Türk alfabesinde yer alan harfler kullanılarak ilk önce heceler oluşturulmakta ve hemen sonrasında da kelimeler ortaya çıkmaktadır. Alfabemizde toplamda 29 harf bulunmakla birlikte bu harflerden biri Ü harfidir. Türkçemizde başında Ü harfi bulunan birçok kelime vardır. Peki, Ü ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce Ü harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

Ü ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ü harfi ile başlayan kelimeler

Dilimizde Ü ile başlayan Türkçe kelimeler sayı bakımından ortalama 415 civarındadır. Bu kelimelerin bazıları 3 harften meydana gelebildiği gibi bazıları ise 9 harften oluşmaktadır. Ayrıca bu harfle başlayan “üşüşüverdi” gibi bazı sözcükler iki kelimeden meydana gelmekte ve birleşik kelimeler sınıfı içerisinde yer alabilmektedir. Ü harfi ile başlayan kelimeler özellikle okuma yazma öğrenenler için ayrı bir önem taşımaktadır.

Ü ile başlayan kelimeler nelerdir?

Ü harfi Türk alfabesinin 26. sırasında yer almaktadır. Bu harf aynı zamanda alfabemizde bulunan 8 ünlü harften biridir. Ünlü harfler de kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Bazı sesli harfler ince olarak nitelendirilirken bazıları ise kalın olarak nitelendirilmektedir. Bu noktada Ü harfi ince ünlü kategorisi içerisinde bulunur.

Dilin ağız içerisinde ön kısımda olduğu hallerde çıkarılan ünlü, ince sesli (ünlü) olarak ifade edilir. Ü ile başlayan kelimeler bazı durumlarda daha az harften meydana gelebileceği gibi kimi zaman daha uzun ya da bitişik olarak kullanılabilmektedir. Bu bağlamda Ü harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • Ü ile başlayan 4 harfli kelimeler: Ümit, üçlü, üvey, ülke, ümük, üzüm, üçüz, ürün, üçer, üzgü, ünlü, ülkü, ütme, ücra, üste, ülüş, ünye, üzme, ünik, üşme gibi.

  • Ü ile başlayan 5 harfli kelimeler: Ünsüz, ülser, üçgen, ünite, üçlük, ürkme, ünlem, ücret, ürkek, üçler, üzücü, üstat, üşüme, üzünç, üslup, üzmek, üstün, üzeri, üstlü, üzere gibi.

  • Ü ile başlayan 6 harfli kelimeler: Üzüntü, üretim, üçleme, üzümlü, üçüzlü, ülkücü, üretme, üçüncü, ürkünç, üreteç, ümitli, ütülük, üfleme, üstüne, ütüsüz, üzülme, üşütme, üyelik, üretiş, üfürüş gibi.

Ü ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Dilimizde birçok farklı manaya sahip Ü harfiyle başlayan Türkçe kelime vardır. Türk alfabesinin konum olarak 26. sırasında bulunan bu harf, U harfinden sonra V harfinden ise önce gelmektedir. Bu noktada Ü harfi ile başlayan İngilizce kelimeler olup olmadığı konusu karşımıza çıkabilmektedir. İngilizce alfabesi toplamda 26 harften meydana gelmektedir. Bu 26 harften 5 tanesi ünlü harf olarak bilinirken kalanları ise ünsüz yani sessiz harf olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu alfabe içerisinde Türk alfabemizde olduğu gibi Ü harfine yer yoktur. Bu yüzden Ü ile başlayan İngilizce kelimeler, İngilizce dilinde kullanılmamaktadır.

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