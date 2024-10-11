Ü ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ü harfi ile başlayan kelimeler

Dilimizde Ü ile başlayan Türkçe kelimeler sayı bakımından ortalama 415 civarındadır. Bu kelimelerin bazıları 3 harften meydana gelebildiği gibi bazıları ise 9 harften oluşmaktadır. Ayrıca bu harfle başlayan “üşüşüverdi” gibi bazı sözcükler iki kelimeden meydana gelmekte ve birleşik kelimeler sınıfı içerisinde yer alabilmektedir. Ü harfi ile başlayan kelimeler özellikle okuma yazma öğrenenler için ayrı bir önem taşımaktadır.

Ü ile başlayan kelimeler nelerdir?

Ü harfi Türk alfabesinin 26. sırasında yer almaktadır. Bu harf aynı zamanda alfabemizde bulunan 8 ünlü harften biridir. Ünlü harfler de kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Bazı sesli harfler ince olarak nitelendirilirken bazıları ise kalın olarak nitelendirilmektedir. Bu noktada Ü harfi ince ünlü kategorisi içerisinde bulunur.

Dilin ağız içerisinde ön kısımda olduğu hallerde çıkarılan ünlü, ince sesli (ünlü) olarak ifade edilir. Ü ile başlayan kelimeler bazı durumlarda daha az harften meydana gelebileceği gibi kimi zaman daha uzun ya da bitişik olarak kullanılabilmektedir. Bu bağlamda Ü harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

Ü ile başlayan 4 harfli kelimeler: Ümit, üçlü, üvey, ülke, ümük, üzüm, üçüz, ürün, üçer, üzgü, ünlü, ülkü, ütme, ücra, üste, ülüş, ünye, üzme, ünik, üşme gibi.

Ü ile başlayan 5 harfli kelimeler: Ünsüz, ülser, üçgen, ünite, üçlük, ürkme, ünlem, ücret, ürkek, üçler, üzücü, üstat, üşüme, üzünç, üslup, üzmek, üstün, üzeri, üstlü, üzere gibi.

Ü ile başlayan 6 harfli kelimeler: Üzüntü, üretim, üçleme, üzümlü, üçüzlü, ülkücü, üretme, üçüncü, ürkünç, üreteç, ümitli, ütülük, üfleme, üstüne, ütüsüz, üzülme, üşütme, üyelik, üretiş, üfürüş gibi.

Ü ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Dilimizde birçok farklı manaya sahip Ü harfiyle başlayan Türkçe kelime vardır. Türk alfabesinin konum olarak 26. sırasında bulunan bu harf, U harfinden sonra V harfinden ise önce gelmektedir. Bu noktada Ü harfi ile başlayan İngilizce kelimeler olup olmadığı konusu karşımıza çıkabilmektedir. İngilizce alfabesi toplamda 26 harften meydana gelmektedir. Bu 26 harften 5 tanesi ünlü harf olarak bilinirken kalanları ise ünsüz yani sessiz harf olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu alfabe içerisinde Türk alfabemizde olduğu gibi Ü harfine yer yoktur. Bu yüzden Ü ile başlayan İngilizce kelimeler, İngilizce dilinde kullanılmamaktadır.