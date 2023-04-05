U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti! Yapılan dikkatsizlik tepkiye neden oldu...

Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda 2. tur müsabakasına çıkan U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Güçsüz rakibimiz Andorra karşısında 4-0 gibi net bir skor alan millilerimiz, 2 cezalı oyuncusunu oynattığı gerekçesiyle maçı 3-0 hükmen kaybetti.

2 MAÇI DA KAZANMIŞTIK

B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Litvanya maçını da 1-0 kazanan Türkiye, puanını 6'ya yükseltmişti. Alınan bu hükmen mağlubiyetin ardından puanımız yeniden 3'e düştü.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan bu skandal olayın ardından federasyondan henüz bir açıklama gelmedi. Taraftarlar sosyal medyada bu olaya büyük tepki gösteriyor.



