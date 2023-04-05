SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti! Yapılan dikkatsizlik tepkiye neden oldu...

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti! Yapılan dikkatsizlik tepkiye neden oldu...

05.04.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andorra'yı 4-0 yenen U19 Kadın Milli Takımımız, 2 cezalı oyuncu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti! Yapılan dikkatsizlik tepkiye neden oldu...

Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda 2. tur müsabakasına çıkan U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Güçsüz rakibimiz Andorra karşısında 4-0 gibi net bir skor alan millilerimiz, 2 cezalı oyuncusunu oynattığı gerekçesiyle maçı 3-0 hükmen kaybetti.

2 MAÇI DA KAZANMIŞTIK

01d729f277964b5db91e1255a04d2403

B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Litvanya maçını da 1-0 kazanan Türkiye, puanını 6'ya yükseltmişti. Alınan bu hükmen mağlubiyetin ardından puanımız yeniden 3'e düştü.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

ddb8be31ac454bb99ebd282d577c8542

Yaşanan bu skandal olayın ardından federasyondan henüz bir açıklama gelmedi. Taraftarlar sosyal medyada bu olaya büyük tepki gösteriyor.

Screenshot_1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kadroya çağrılmamıştı' Yenilgi sonrası G.Saray'ın yıldızından Kuntz'a tepki!'Kadroya çağrılmamıştı' Yenilgi sonrası G.Saray'ın yıldızından Kuntz'a tepki!
TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçtiTİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti
TFF noktayı koydu! Ligden çekilen takımlar için kararTFF noktayı koydu! Ligden çekilen takımlar için karar
Anahtar Kelimeler:
Andorra Türkiye Milli Futbol Takımı maçın

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Fırat Aydınus'tan penaltı itirafı! 'Eve gidince anladım'

Fırat Aydınus'tan penaltı itirafı! 'Eve gidince anladım'

Oruç tutan oyuncusu için skandal karar!

Oruç tutan oyuncusu için skandal karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.