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U20 Dünya Kupası'nda İtalya ve Kolombiya çeyrek finalde

FUTBOL HABERLERİ  | 03.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İtalya, Polonya'yı, Kolombiya ise Yeni Zelanda'yı yenerek çeyrek finale kaldı.

U20 Dünya Kupası'nda İtalya ve Kolombiya çeyrek finalde

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22. düzenlenen turnuvada son 16 turu, 2 maçla başladı. Günün ilk maçında İtalya, ev sahibi ülke Polonya'yı Andrea Pinamonti'nin 38. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Son 16 turunun diğer maçında ise Kolombiya ve Yeni Zelanda arasındaki karşılaşmanın normal süresi ile uzatma devreleri 1-1 berabere bitti. Kolombiya'nın golünü 11. dakikada Andres Reyes, Yeni Zelanda'nın golünü 35. dakikada Elijah Henry Just kaydetti. Penaltı atışlarında Yeni Zelanda'ya 5-4 üstünlük sağlayan Kolombiya adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalya çeyrek finalde Arjantin-Mali maçının galibiyle karşılaşacak. Kolombiya ise çeyrek finalde Ukrayna-Panama karşılaşmasında tur atlayacak takımla eşleşecek.

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U20 Dünya Kupası İtalya U20 Kolombiya U20

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