U20 Dünya Kupası'nda İtalya ve Kolombiya çeyrek finalde

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22. düzenlenen turnuvada son 16 turu, 2 maçla başladı. Günün ilk maçında İtalya, ev sahibi ülke Polonya'yı Andrea Pinamonti'nin 38. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Son 16 turunun diğer maçında ise Kolombiya ve Yeni Zelanda arasındaki karşılaşmanın normal süresi ile uzatma devreleri 1-1 berabere bitti. Kolombiya'nın golünü 11. dakikada Andres Reyes, Yeni Zelanda'nın golünü 35. dakikada Elijah Henry Just kaydetti. Penaltı atışlarında Yeni Zelanda'ya 5-4 üstünlük sağlayan Kolombiya adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalya çeyrek finalde Arjantin-Mali maçının galibiyle karşılaşacak. Kolombiya ise çeyrek finalde Ukrayna-Panama karşılaşmasında tur atlayacak takımla eşleşecek.



