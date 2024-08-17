U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Şampiyonası'nın finalinde U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.

U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya karşısında parkeden 3-2 galip ayrıldı ve organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı.

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 9 maçın 9’unu da kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı.

U20 Kadın Milli Voleybol Takımı'na şampiyonluğu getiren setler 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı.

Sofya’da oynanan final mücadelesini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert de izledi.