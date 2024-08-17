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U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 20:49
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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Şampiyonası'nın finalinde U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.

U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya karşısında parkeden 3-2 galip ayrıldı ve organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı.

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 9 maçın 9’unu da kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı.

U20 Kadın Milli Voleybol Takımı'na şampiyonluğu getiren setler 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı.

Sofya’da oynanan final mücadelesini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert de izledi.

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Türkiye Voleybol
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