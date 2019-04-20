Uber seyahati daha güvenli hale getirecek

Uber bundan kısa bir süre önce de çeşitli güvenlik problemleri ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak birisinin öldürülmesi, şirketin hiç beklemediği bir şeydi. Bu nedenle şirket, kolluk kuvvetleri ile çok daha yakın temas içerisinde çalışmalarını sürdürecek.

Bu pilot proje kapsamında Güney Karolina Üniversitesi kampüsünün etrafını gezebilmesi için Uber, Campus Rides adı verilen yeni bir araç da tasarlıyor. Benzer hizmetler sağlamak için ABD’deki diğer okullarda da bu araç kullanılacak. Böylece herhangi bir tehlikeli durum gözlendiğinde, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacak. Ayrıca araca binen herkesin doğru Uber arabasına bindiğini onaylatacağı bir sistem de getirilecek. Bu sayede yanlış bir araca binme gibi problem de ortadan kalkmış olacak.

Daha önceden Uber sürücüleri ile ilgili çeşitli taciz davaları da açılmıştı. Bu nedenle şirketin çok dikkatli olması gerekiyor. Aksi taktirde, sektörde güvenilmez bir imaj oluşturabilir. Bu tarz ek güvenlik önlemleri ile Uber, yeterli güvenliği sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Uber ek güvenlik videosuna buradan ulaşabilirsiniz

