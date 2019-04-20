Mynet Trend

Uber seyahati daha güvenli hale getirecek

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

Güvenli seyahat başlatmak için büyük bir çaba harcayan şirket, Güney Karolina Üniversitesi ile ortaklık kurmaya çalışıyor. Proje Okulu olarak seçilen Güney Karolina Üniversitesi’nde Uber, oldukça güvenli bir alan yaratacak. Bu alana çeşitli aydınlatmalar ve kolluk kuvvetleri yerleştirilecek.

Uber seyahati daha güvenli hale getirecek

Uber bundan kısa bir süre önce de çeşitli güvenlik problemleri ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak birisinin öldürülmesi, şirketin hiç beklemediği bir şeydi. Bu nedenle şirket, kolluk kuvvetleri ile çok daha yakın temas içerisinde çalışmalarını sürdürecek.

Bu pilot proje kapsamında Güney Karolina Üniversitesi kampüsünün etrafını gezebilmesi için Uber, Campus Rides adı verilen yeni bir araç da tasarlıyor. Benzer hizmetler sağlamak için ABD’deki diğer okullarda da bu araç kullanılacak. Böylece herhangi bir tehlikeli durum gözlendiğinde, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacak. Ayrıca araca binen herkesin doğru Uber arabasına bindiğini onaylatacağı bir sistem de getirilecek. Bu sayede yanlış bir araca binme gibi problem de ortadan kalkmış olacak.

Uber-güvenlik

Daha önceden Uber sürücüleri ile ilgili çeşitli taciz davaları da açılmıştı. Bu nedenle şirketin çok dikkatli olması gerekiyor. Aksi taktirde, sektörde güvenilmez bir imaj oluşturabilir. Bu tarz ek güvenlik önlemleri ile Uber, yeterli güvenliği sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Uber ek güvenlik videosuna buradan ulaşabilirsiniz

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Mordhau’nun sistem gereksinimleri açıklandıMordhau’nun sistem gereksinimleri açıklandı
Ubuntu 19.04 Disco Ding sürümü bugün herkes için yayınlandıUbuntu 19.04 Disco Ding sürümü bugün herkes için yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uber abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta segmenete yeni telefon: Asus ZenFone Live (L2)

Orta segmenete yeni telefon: Asus ZenFone Live (L2)

Mordhau’nun sistem gereksinimleri açıklandı

Mordhau’nun sistem gereksinimleri açıklandı

Ubuntu 19.04 Disco Ding sürümü bugün herkes için yayınlandı

Ubuntu 19.04 Disco Ding sürümü bugün herkes için yayınlandı

MK 11 için çıkış videosu nihayet yayınlandı

MK 11 için çıkış videosu nihayet yayınlandı

Nintendo Switch için Cuphead eShop’taki yerini aldı

Nintendo Switch için Cuphead eShop’taki yerini aldı

Ultra ince Power Bank

Ultra ince Power Bank

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.