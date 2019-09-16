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Üç boyutlu yazıcılar canavara dönüşebilir

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TEKNOLOJİ  | 16.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Üç boyutlu teknoloji sayesinde yapay organlar üretiliyor ve insanların organ yetmezliği gibi hastalıklardan dolayı ölmesi engelleniyor. Ancak bu teknoloji elbette her zaman için sadece iyi niyetlerle kullanılmıyor. Bazıları üç boyutlu teknolojileri savaşlarda üstünlük sağlamak için kullanabilir.

Üç boyutlu yazıcılar canavara dönüşebilir

Middlebury Uluslararası Çalışma Enstitüsü önderliğinde yeni bir rapor hazırlandı. Bu rapora göre üç boyutlu yazıcıların aslında hiç de göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıktı.

Teknolojik konumu her ne olursa olsun her ülke kitle imha silahlarını üretebilmek için bazı ek parçalara ihtiyaç duyar. Bu parçaların hızlı bir şekilde tedarik edilmemesi halinde kitle imha silahları yeteri hızda üretilemez. Ancak üç boyutlu yazıcı ürünler kitle imha silahlarının üretilme hızını ciddi oranlarda artırabilir. Bu konuda en çok korkulan ülke elbette Kuzey Kore.
Araştırmacılardan Miles Pomper bu konuya yeterince dikkat edilmediğini ve ihmal edildiğini ifade ediyor. Ona göre eğer bu durum yeteri hızda çözülmezse, muhtemelen ilerleyen yıllarda kitle imha silahlarının seri üretimi başlayacak. Peki sizler de üç boyutlu yazıcı ürünleri ile ilgili böyle bir tehlikenin gerçekten olduğuna inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
üç boyutlu yazıcılar middlebury uluslararası çalışma enstitüsü

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