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Üç büyükler PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.06.2020 19:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Konyaspor, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi.

Üç büyükler PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor kulübü görevlisi Gökhan Kandemir PFDK'ya sevk edildi.

Sevklerle ilgili yapılan açıklama şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AMIR HADZIAHMETOVIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galatasaray birşey yapsada yapmasada her hafta düzenli şekilde sevkediliyor bırakın şu takımla uğraşmayı allah aşkına
Bu kulüplerin Günahı ne arkadaş her hafta PFDK bu ne rezalet PFDK DEĞİL HARAÇ MAFYASI
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