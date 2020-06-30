Üç büyükler PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor kulübü görevlisi Gökhan Kandemir PFDK'ya sevk edildi.

Sevklerle ilgili yapılan açıklama şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,