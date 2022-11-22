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Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm full izle!

22.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı akşamlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam 27. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak ve izleyenler ekrana kilitlenecek. Üç Kız Kardeş 27. bölümde; Türkan bebeğini kaybettikten sonra büyük bir acı ve yıkım yaşar...

Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm full izle!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam 27. bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'te bu hafta yine fırtınalar esecek. Türkan’ın bebeğini kaybetmesi Sadık’ı Nesrin’e karşı daha çok öfkelendirir. Üç Kız Kardeş 27. bölüme dair tüm detaylar sizlerle...

**ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM İZLE!

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**ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan bebeğini kaybettikten sonra büyük bir acı ve yıkım yaşar. Eve döndüğünde Mine’nin onu bilerek ölüme terk ettiğini bütün aileye haykırır. Ancak Mine kendini Rüçhan ve Somer’e karşı ustaca savunmayı başarır. İki kadının evdeki savaşı sürerken Rüçhan bu işin peşini bırakmaz. Mine ifadesini anlaştıkları gibi vermesi için bir süre sessizliğini korur.

Türkan’ın bebeğini kaybetmesi Sadık’ı Nesrin’e karşı daha çok öfkelendirir. İçten içe torun beklentisi içinde olan Sadık kızıyla köprü olacak bu bebeğin kaybından sonra Nesrin’le yeniden restleşir. Bütün bu olanların sorumlusu olarak Nesrin’i suçlar. Nesrin bunun üzerine Türkan’ı ziyarete gider. Anne kız arasındaki uçurum daha da büyür.

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Özer Mustafa’nın uyarılarına rağmen Sevilay’la görüşmeyi sürdürürken Rüçhan da artık Sevilay konusunda bilgi sahibi olur. Türkan Mine’nin manipülasyonları karşısında deliye döner ve Somer’le aralarında bununla ilgili gerilim yaşanır. Mine Kiraz’ın kırkında çekilen fotoğrafları evin her tarafına asarak Türkan’ı kışkırtır.

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Somer Türkan’ın moralini düzeltmek ve kız kardeşleriyle barıştırmak için bir plan yapar. Mustafa, kızlarla ve Somer’le yakınlığını ilerletirken bir yandan da Somer’i ve Özer’i can evinden vurmak için harekete geçer. Rüçhan ise Mine’nin Türkan’ın bebeğine özellikle kastettiğini net olarak anlar. Mine’ye bu konuyla ilgili saldırırken, Türkan’ın bu gerçekle Mine’ye yaklaşımı beklenilenden daha sert olur.

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