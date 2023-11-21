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ÜÇ KIZ KARDEŞ 63. BÖLÜM İZLE! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm özeti yeni bölüm konusu!

21.11.2023 19:46 | Son Güncelleme:
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Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş'in 63. bölümü 21 Kasım Salı 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu

Üç Kız Kardeş 63. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 63. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 62. bölümünde;
Rüçhan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Somer, annesinin başına gelenlerden sonra çok sinirlidir ama yaşananlarla Türkan'ın ilgisi olduğunu bilmez. Kartal ise Türkan'ı Rüçhan konusunda uyarır. Rüçhan'ın ölmesi de yaşaması da Türkan için çıkışı olmayan bir durumdur. Peki, Rüçhan ölürse Türkan ne yapacak? Türkan, Defne'yi alıp gidecek mi?

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Rüçhan, ölümle burun buruna gelir. Somer ise Türkan'ı yanında ister. Rüçhan uyanınca her şeyi anlatacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 63 bölümünde;
Somer gerçeği öğrenince Türkan ne yapacak?

Somer, annesinin başına gelenlere sebep olanın Türkan olduğundan habersiz ailesiyle beraber mutlu bir gün geçirir. Ancak Rüçhan'ı bu hale getirenin Türkan olduğu gerçeği ortaya çıkar. Rüçhan, hasta yatağında kendisine bu kötülüğü yapanın Türkan olduğunu Somer'e söyler. Duyduklarına inanamayan Somer çok sinirlenir. Peki, şimdi Türkan ne yapacak?

Türkan, suçunu itiraf mı ediyor?

Rüçhan'ın uyanmasının ve iyileşmesinin ardından gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Somer, Türkan'ın aşkına sahip çıkmaya çalışırken, Kartal Türkan'ın suçunun ortaya çıkmasının peşine düşüyor. Rüçhan, Türkan'dan şikayetçi olacak mı?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 63. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 63. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.


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