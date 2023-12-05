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ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM İZLE! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm konusu ve son bölüm özeti!

05.12.2023 18:52 | Son Güncelleme:
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Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş'in 65. bölümü 5 Aralık Salı 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Üç Kız Kardeş 65. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 65. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 64. bölümünde;

Somer, Rüçhan'ın söylediklerinden sonra Türkan'ın hal ve hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Somer, Türkan'a neden zamanında ifade vermeye gitmediğini sorar ve onun kolundaki boğuşma izlerini gösterir. Türkan'la Somer yüzleşirken, hastaneden taburcu olan Rüçhan, Kartal'ı karşısına alır ve Türkan'dan boşanması için ona baskı yapar.

Türkan ile Somer'in mutluluğu çok uzun sürmeyecek!

Türkan'la Somer birbirlerinden uzun zamandır ayrı kalmanın acısını çıkıyorlar. Baş başa kalan Türkan'la Somer, adeta aşk tazeliyorlar. Ancak Türkan'ın hesaba katmadığı, Somer'in ise bilmediği bir gerçek ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Türkan'ın Somer'in eline geçmesini istemediği mektupta ne yazıyor?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 65. bölümünde;

Somer, Türkan'ın cezasını kesti!

Somer, Türkan'a annesine yaşattığı zor zamanların cezasını kesmeye karar verir. Türkan, Somer tarafından kendisine nasıl bir ceza verileceğinden habersiz kendini onun merhametine bırakır. Peki, Türkan Somer'in kestiği cezayı kabul edecek mi?

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Somer, Türkan'la Defne'yi ayırıyor!

Somer, annesinin intikamını almak için Türkan'ı Defne'den ayırıyor. Türkan çaresiz kalıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Rüçhan ise Somer'e Türkan'ı çocuğundan ayırmaması gerektiğini söylüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 65. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.


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