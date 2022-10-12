Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız kardeş dizisi, Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran genç oyuncu Özgü Kaya'nın eski hali, sosyal medyada gündem oldu.

26 yaşındaki Özgü Kaya, Mersin'de doğup büyüdü.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer, Gökçe Bahadır gibi isimlerin paylaştığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerası başlayan Özgü Kaya, sevilen dizide yoksul bir lise öğrencisi olan Sibel'e hayat veriyordu.

Özgü Kaya'nın Adı Efsane dizisindeki görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Çene estetiği yaptırdığı bariz bir şekilde görünen Özgü Kaya'nın göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Yüzünde dokunmadığı yer kalmamış'' ve ''Yağmur Tanrısevsin'e benzemek için çabalamış'' gibi yorumlarda bulundu.

Kimi ise Özgü Kaya'nın yalnızca zayıfladığını, estetik herhangi bir müdahale yaptırmadığını öne sürdü.



