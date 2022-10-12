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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

12.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Almila Ada, Berker Güven ve Melisa Berberoğlu ile paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali, sosyal medyanın diline düştü. Çene estetiği yaptırdığı görülen Özgü Kaya'ya çok sayıda yorum yapıldı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız kardeş dizisi, Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran genç oyuncu Özgü Kaya'nın eski hali, sosyal medyada gündem oldu.

26 yaşındaki Özgü Kaya, Mersin'de doğup büyüdü.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer, Gökçe Bahadır gibi isimlerin paylaştığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerası başlayan Özgü Kaya, sevilen dizide yoksul bir lise öğrencisi olan Sibel'e hayat veriyordu.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Özgü Kaya'nın Adı Efsane dizisindeki görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Çene estetiği yaptırdığı bariz bir şekilde görünen Özgü Kaya'nın göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Sosyal medya kullanıcıları, ''Yüzünde dokunmadığı yer kalmamış'' ve ''Yağmur Tanrısevsin'e benzemek için çabalamış'' gibi yorumlarda bulundu.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Kimi ise Özgü Kaya'nın yalnızca zayıfladığını, estetik herhangi bir müdahale yaptırmadığını öne sürdü.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu! ''Kafa nakli yapmış''


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Almila Ada Berker Güven üç kız kardeş özgü kaya sevgilisi Oyuncu kaç lira yaşında karakteri tanrısevsin
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