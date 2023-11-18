Üç Kız Kardeş'in yıldızı İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü, genç kız oldu! Güzelliğiyle herkesi büyüledi

İclal Aydın son olarak aynı isimli kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteri ile beğeni toplamıştı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmeyi başarmıştı.

52 yaşındaki güzel oyuncu ve yazar İclal Aydın şimdi de kızı Lal ile gündem oldu. Ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zeynep Lal büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu. 21 yaşına basan Zeynep Lal güzelliğiyle adeta herkesi büyüledi.

İclal Aydın kızı Zeynep Lal'ın bir fotoğrafını paylaşarak; 'İlk defa yazdım yazdım sildim. Hem de kaç kez bilsen. 21.yaşın kutlu olsun güzel kızım. Seninle gurur duyuyorum. En güzel yılların başlamış olsun' notunu düştü.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İclal Aydın'ın kızı Lal'ın doğum günü pozuna; 'Aynı sizin gençliğiniz', 'Annesinin kopyası', 'Kopyanız olmuş' gibi yorumlar yapıldı.









