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Üç Kuruş 11. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Neriman ve Ferhan arasında büyük sır!

18.01.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen Üç Kuruş, ekranlara verdiği iki haftalık aranın ardından 10. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un 11. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı. Neriman, Ferhan'la görüşerek Kartal'dan önce Baybars'ın yerini bulması gerektiğini söylerken Ferhan'ın Neriman'a hedef listesinde de yazdığı gibi "abla" demesi dikkat çekiyor. Neriman Ferhan'a bilmediği şeyler olduğunu söylerken Neriman'ın ne bildiği merak konusu oluyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 10. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Üç Kuruş'un 24 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

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ÜÇ KURUŞ'UN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efe, suçluları yakalayıp en tepedeki isim olan Baybars'a ulaşabilmek için içerde olmaya karar verdi. Mafyanın içine girerek onlardan biri olmak isteyen Efe, Kartal ile birlikte hareket etti.

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Kartal, Nezih'i öldürerek aralarındaki savaşta galip gelmeyi başardı. Bu anlara şahit olan Efe, Kartal'la beraber Nezih'in cesedini Azad'a teslim etti.

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İrfan ise polise teslim oldu ve sadece Efe ile konuşacağını söyledi.

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Finalde Efe ve Kartal, İrfan'la karşı karşıya geldi. İrfan, ortak düşmanları olduğunu söyleyerek yakalamak istedikleri adamları ancak kendisinin yardımıyla yakalayabileceklerini söyleyerek ortaklık teklif etti.

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Kartal ve Efe'nin vereceği cevap şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 24 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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