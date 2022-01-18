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Üç Kuruş'ta Kartal Nezih'i öldürdü! Zafer Algöz Üç Kuruş dizisinden ayrıldı

18.01.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un 10. son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Nezih'in adamlarını kendi tarafına çekmeyi başaran Kartal, Çıngıraklı'ya baskına gelen Nezih'i öldürdü. Üç Kuruş'a Bahar'ın gizemli babası Nezih karakteriyle katılan Zafer Algöz son bölümde diziye veda etti.

Show TV'de bu sezon Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekrana gelmeye başlayan Üç Kuruş dizisinde herkesi şaşırtan bir veda yaşandı.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'a 2. bölümde Bahar'ın babası Nezih karakteriyle usta oyuncu Zafer Algöz katılmıştı.
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KARTAL NEZİH'İ TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ!

Üç Kuruş'un 17 Ocak Pazartesi yayınlanan 10. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Kartal, uzun süredir başının dertte olduğu Nezih'i tuzağa düşürdü. Nezih başına silah dayayan Kartal'ı umursamadı ve tetiği çekemeyeceğini söyledi.

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Ancak Kartal herkesin gözleri önünde Nezih'i öldürdü.

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Kartal, Nezih'in cesedini ise Baybars'ın baş adamı Azat'ın mekanına bıraktı. Böylece Zafer Algöz 9 bölüm rol aldığı Üç Kuruş dizisine veda etti.

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Zafer Algöz
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