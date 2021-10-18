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Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç hangi rollerde oynuyor? Yeni karakterlerini anlattılar

18.10.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'u bir araya getiren Ay Yapım'ın Pazartesi akşamları Show TV'de seyirciyle buluşacak dizisi 'Üç Kuruş'un başlamasına az bir süre kala Kaygılaroğlu ile Koç, diziyi ve karakterlerini anlattı.

Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç hangi rollerde oynuyor? Yeni karakterlerini anlattılar

Renkli bir roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe'nin kovalamaca oyununun bir cinayet vakasıyla ters yüz olmasını konu alan 'Üç Kuruş'un çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde başarılarıyla adlarından sıkça söz ettiren dizinin oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç dizi ve canlandırdıkları karakter hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Mafya lideri Kartal rolünde izleyeceğimiz Uraz Kaygılaroğlu duygularını "Üç Kuruş, ötekileştirilenlerin hepsinin kendinden bir parça bulabilecekleri bir iş. Kartal çocukluğundan beri maruz kaldıkları ırkçılığın farkında olarak büyümüş bir roman. Adaletsiz olduğuna inandığı sistem içinde kendini toplumdan soyutlayarak ailesine ve topluluğuna adamış bir karakter. Başta ailesine ve yetiştiği sosyal çevreye olan bağlılığı ve adalet duygusu ile olan bağı Kartal karakterini seçmemdeki en büyük motivasyonlardı." sözleriyle anlattı. Role hazırlanırken fiziksel bir değişimin yanı sıra farklı alanlarda eğitim sürecine de girdiğini ekleyen Kaygılaroğlu, aksiyon yönetmeni Uğur Yıldıran'la yaptığı çalışmalarla beraber farklı savunma aletleri, darbuka ve dans üzerine işinin ehli kişiler ile uzun saatler çalıştığını dile getirdi.

Üç Kuruş-Ekin Koç

Komiser Efe'ye hayat verecek olan Ekin Koç diziyi "Üç Kuruş, hem bizim toplum içindeki yerimizi, rolümüzü ve statümüzü hem de başkalarıyla bu perspektiften kurduğumuz "ast-üst", "biz-ötekiler" gibi ilişkileri sorgulatıyor." sözleriyle özetlerken karakterini ise "Benim canlandırdığım Efe komiser, hayata ve insanlara dair yarattığı kalıplar üzerinden -çoğumuzun yaptığı gibi- sonuca varmayı benimsemiş, idealist, derdi olan bir karakter. Hikaye boyunca girdiği serüvenle insanlara, hayata ve kendi geçmişine karşı bakışının nasıl bir değişim geçireceğini seyredeceğiz." şeklinde anlattı.

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Üç Kuruş_Uraz Kaygılaroğlu

Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Senaryosunda Damla Serim ile Murat Uyurkulak'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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