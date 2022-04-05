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Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

05.04.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide hayat verdiği Kılıç Hicaz karakteri ile beğeni toplayan oyuncu ile ilgili Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili nereli ve kaç yaşında? Evli mi? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'taki performansıyla adından söz ettiriyor. Peki Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Ünlü oyuncu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KILIÇ HİCAZ'I NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

NECİP MEMİLİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Necip Memili Adanalıdır. Beşinci Boyut, Selena, Arka Sokaklar, Bez Bebek, Pusat, Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya ve Çukur gibi çok sayıda yapımda rol almıştır.

NECİP MEMİLİ EVLİ Mİ?

Necip Memili, 2020 yılında Didem Dayıcıoğlu ile evlenmiştir. Çiftin, Asya adında kızları vardır.

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Çukur dizisi Necip Memili
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