Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'taki performansıyla adından söz ettiriyor. Peki Üç Kuruş dizisinin Kılıç Hicaz'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Ünlü oyuncu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.
Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.
40 yaşındaki ünlü oyuncu Necip Memili Adanalıdır. Beşinci Boyut, Selena, Arka Sokaklar, Bez Bebek, Pusat, Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya ve Çukur gibi çok sayıda yapımda rol almıştır.
Necip Memili, 2020 yılında Didem Dayıcıoğlu ile evlenmiştir. Çiftin, Asya adında kızları vardır.
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