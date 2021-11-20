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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla hayran bıraktı

20.11.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla hayran bıraktı

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Civan Canova ve Nursel Köse'nin paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PEŞ PEŞE MİNİ ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Dizinin ilk bölümünde oynadığı Roman havası ile tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Malbora, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

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Güzel oyuncu son olarak dökülen yaprakların altında mini şortuyla verdiği pozları paylaştı. Aslıhan Malbora'nın herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

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