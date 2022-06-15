Üç nokta ve kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Üç nokta nerelerde kullanılır?

Bu yazımızda tek tırnak işareti nedir sorusunu yanıtlıyor ve tek tırnak işaretli cümlelere yer vererek bu konunun zihninizde daha iyi pekişmesine yardımcı oluyoruz. İşte tek tırnak işareti hakkında merak edilenler!

Tek Tırnak İşareti Nedir?

Tek tırnak işareti nedir sorusunu, tırnak içerisinde yazılmış fakat yeniden tırnak içerisinde belirtilmesi gereken kelime öbeklerinin başında ve sonunda kullanılan bir işaret olarak yanıtlamak mümkündür.

Tek tırnak işareti ve tırnak işaretinin kullanımı genellikle birbiri ile karıştırılır. Buna ek olarak tek tırnak işareti aslında Türkçe yazı dilinde pek çok farklı kullanım alanına sahip noktalama işaretlerinden bir tanesidir.

Tek tırnak işaretinin kullanımını örneklerle açıklamak, konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Bu doğrultuda, tek tırnak işareti nedir sorusunu yanıtladıktan sonra dilerseniz gelin bu işaretin nerelerde ve nasıl kullanıldığına dair örnekler ile zihinlerde dolaşan soru işaretlerine yanıt bulalım…

Tek Tırnak İşareti Kullanımı Nasıldır?

Türkçe yazı dilinde metinlerin daha anlaşılır olmasını sağlayan noktalama işaretlerinden biri de tek tırnak işaretidir. Kullanım şekli genellikle çift tırnak işareti ile karıştırılan tek tırnak işaretinin kullanımı aslında çift tırnak işaretinden daha farklıdır. Peki tek tırnak işaretinin kullanımı nasıldır?

Tek tırnak işareti, kendisinden önce ve sonra gelen kelimeye bitişik olarak kullanılmalıdır. Buna ek olarak tırnak işareti kapatıldıktan sonra kendisinden sonra gelen kelime arasında bir harf boşluğu bırakılmalıdır. Tek tırnak işareti bu şekilde kullanıldığında imla hataları ortadan kaldırılmıştır olur.

Tek Tırnak İşareti Nerelerde Kullanılır?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere tek tırnak işareti, pek çok farklı kullanım şekline sahiptir. Tek tırnak işaretinin kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: