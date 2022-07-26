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Üç şehirdeki Medical Park Hastanesi, Medical Point Hastanesi oldu

26.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba: - "Medical Park Hastaneler Gurubu ile ortaklığımızı sonlandırdık ve 3 kentteki hastanenin hisselerini alarak Medical Point Hastaneler Grubu olarak yola devam etmeye karar verdik"

Üç şehirdeki Medical Park Hastanesi, Medical Point Hastanesi oldu

GAZİANTEP (AA) - Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ, Medical Park Hastaneler Grubu'na ait hisselerini aldığı Gaziantep, Batman ve İzmir'deki Medical Park Hastanesi'nin, Medical Point ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.

Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba, Gaziantep'teki hastanede düzenlediği basın toplantısında, Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 1996 yılından itibaren kaliteli sağlık hizmeti sunan, güvenli ve öncü sağlık kuruluşu olmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Spor, doğa, sanat, çocuk, genç, yaşlı ve engellilere her zaman destek sağladıklarını ifade eden Kubba, "27 yılda 10 milyonun üzerinde insana şifa olduk. Her zaman bununla gurur ve mutluluk duyduk. Hizmet verdiğimiz İzmir, Gaziantep ve Batman şehirlerinde toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için tıbbın ve bilimin gelişimine katkı sağlamak için çalışmaktan bir gün bile vazgeçmedik." dedi.

Kubba, 27 yıllık tecrübe, başarı ve tıbbi kalitelerini yeni markalarıyla sunmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ'nin ortağı olan Medical Park Hastaneler Gurubu ile ortaklıklarını sonlandırdıklarını ve 3 kentteki hastanelerin hisselerini alarak Medical Point Hastaneler Grubu olarak yola devam etmeye karar verdiklerini anlatan Kubba, şöyle devam etti:

"Bu değişimin özellikle Gaziantep başta olmak üzere Batman ve İzmir hastanelerimizle, Türkiye için sağlıkta yeni bir adım olmanın temennisi ile hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalarımız açısından hiçbir farklılığın oluşmayacağını, bu dönüşümle hizmet kalitemiz gelişerek artacak, öncelikli veri ve tıbbi verilerimiz korunacak, hekim ve kadrolarımız aynı şekilde devam edecektir."

Toplantıya hastanenin genel müdürü Ömer Emre Kubba, genel müdür yardımcısı Haluk Gültekin, başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ile başhekim yardımcıları Dr. Ezgi Salar ile Doç. Dr. Ataman Gönel ve hasta bakım hizmetleri müdürü Serpil Kılıç da katıldı.

Üç şehirdeki Medical Park Hastanesi, Medical Point Hastanesi oldu

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