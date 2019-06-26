Uçağın üzerinden drone geçmesi hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul semalarında uçuş hattında uçurulan bir drone hareketli anların yaşanmasına yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan bir uçağın pilotu, 30 metre üzerlerinden drone geçtiği bilgisi paylaştı. Edinilen bilgiye göre; Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen bir pilot, “1500 feet'te(457) yaklaşık 100 feet(30 metre) üstümüzden beyaz bir drone geçti” anonsunu yaptı.Bunun üzerine kontrolör, “100 feet olarak aldım teşekkür ederim” cevabını verdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Uçuş hattında yasak olmasına rağmen drone'u uçuranların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü diğer uçakların drone'dan dolayı olası bir tehlikeyle karşılaşmaması adına da bilgilendirdiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı'nda tel örgülerin üzerine İngilizce ve Türkçe yazılan "Drone Uçurmak Yasaktır" levhası konulmuştu ancak bu levhalar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

1,5 SAAT UÇUŞLAR DURMUŞTU



Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. FAA’e göre ABD’de pilotlardan, vatandaşlardan ve kolluk kuvvetlerinden insansız hava aracı raporları son iki yılda çarpıcı biçimde arttı. FAA her ay 100'den fazla rapor alıyor.FAA'nin dana önce yaptığı bir araştırmaya göre drone'ların olası bir çarpmada aynı büyüklükteki kuşlardan daha fazla hasara yol açabileceği belirtilmişti. Bu yılın ocak ayında New Jersey'deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nı, bölgede görüldüğü belirtilen iki drone nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatmıştı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Londra Gatwick’te drone ihbarları nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş gerçekleşmedi. Ocak ayında ise Londra'nın en büyük havaliman Heathrow yakınlarında bir drone tespit edilmesi üzerine kalkışlar 1,5 saat durmuştu.