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Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi! Przemyslaw Frankowski'ye 3.5 yıllık sözleşme

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.02.2025 08:26
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Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski harekatı sürüyor. 29 yaşındaki tecrübeli sol bek için Lens ile pazarlık masasına oturan Galatasaray yönetimi, reddedilen ilk teklif sonrası fiyat yükseltti. Görüşmelerde ciddi mesafe kaydedildiği beirtilirken, Frankowski Nice maçı kadrosundan çıkartıldı. Bu hamle oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı yorumlarını beraberinde getirirken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise geri sayıma geçti. İşte Przemyslaw Frankowski transferinde son durum...

Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi! Przemyslaw Frankowski'ye 3.5 yıllık sözleşme
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Lens
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni bir uçağı İstanbul'a indirmek için kolları sıvamış durumda. Transfer döneminin son günlerinde atağa geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için transfer girişimlerini sürdüren Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek için Fransız kulübüyle masaya oturdu.

5 MİLYON EUROLUK İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Transfer süreciyle ilgili detayları paylaşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın 5 milyon euroluk ilk teklifinin Lens tarafından reddedildiğini yazdı.

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GALATASARAY FİYAT ARTIRDI, ANLAŞMA AN MESELESİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabuncuoğlu, bunun üzerine Galatasaray'ın fiyat yükselttiğini ve görüşmelerde ciddi mesafe kaydedildiğini belirtti.

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Son olarak tecrübeli sağ bek Nice maçı kadrosundan çıkartılırken; bu durum oyuncunun Galatasaray'a kesin olarak transfer olacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Kendisine 3.5 yıllık sözleşme imzalatmak isteyen Galatasaray'a gitmek isteyen Polonyalı oyuncunun da Lens ile görüştüğü ve kendisi için gelen teklifin kabul edilmesini istediği vurgulandı.

Przemyslaw Frankowski'nin Galatasaray'a transferini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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TARAFTAR DA SABIRSIZ

Przemyslaw Frankowski'nin transfer olma ihtimali Galatasaray taraftarını da sevindirdi. Sosyal medyada Frankowski için çok sayıda övgü dolu paylaşımlar geldi.

Przemyslaw Frankowski, bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıktı. Polonyalı oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol attı. Przemyslaw Frankowski, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

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PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

29 yaşındaki sağ bekin Lens ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Lechia Gdansk altyapısında yetişen Przemyslaw Frankowski daha sonra Jagiellonia ve Chicago Fire formaları giydi. Przemyslaw Frankowski için Lens, 2021-2022 sezonunda 2 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Przemyslaw Frankowski, Polonya Milli Takımı'nda 47 mücadelede şans buldu. 29 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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transfer lens galatasaray Przemyslaw Frankowski
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