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Uçak içinde yer çekimsiz top sürdü! Dünya rekoru..

27.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Futbol efsanesi Luis Figo, 6 bin metre yükseklikte oluşturulan yer çekimsiz ortamda futbol oynadı. Figo ve Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’nın dört bir yanından birçok efsane futbolcuyla birlikte bir Parabolik Uçuşta en yüksek irtifada oynan maçla Guinness World Records unvanına imza attı. İşte detaylar...

Uçak içinde yer çekimsiz top sürdü! Dünya rekoru..

Türünün ilk örneği olduğu belirtilen futbol maçı, yer çekiminin sıfır olduğu koşullarda 20 bin 230 ft (6166,1 m) yükseklikte oynandı ve futbolu daha önce hiç gitmediği bir yere götürdü. Maç, her biri dört oyuncudan oluşan iki takım arasında oynandı. Efsanevi futbolcu Luis Figo, bu tarihi uçuşta yer almak için seçilen yedi oyuncuyla birlikteydi. Rekor, Figo uçağın içine özel olarak yerleştirilen 75 metre karelik bir futbol sahasında topu sürüklerken bir Guinness World Records resmi hakemi tarafından sunuldu.

"DAHA İYİ BİR YOLU OLAMAZDI"

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Sponsor şirketin Pazarlama ve İletişim Direktörü ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Raja Rajamannar, düşüncelerini, "İnsanların tutkularıyla kucaklaşmalarına yardımcı olmaya devam ederken bu güzel oyunu takdir etmenin böylesi paha biçilmez bir sürpriz hazırlamaktan daha iyi bir yolu olamazdı" şeklinde ifade etti.

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REKORLAR KİTABINA GİRDİ

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"Futbol, dünyanın her köşesinde keyif alınan bir spor olmaya devam ediyor. Guinness World Records olarak her gün farklı geçmişlere sahip insanlarla karşılaşıyoruz” diyen Guinness World Records Kıdemli Pazarlama Müdürü Shaddy Gaad ise "Sporun ortak aşkı ve inanılmaz rekorların kırıldığına tanık olmanın heyecanı sayesinde toplulukların bir araya gelmesine katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.


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