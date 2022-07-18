Uçak mühendisliği taban puanları 2022! ÖSYM uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Üniversite tercih işlemleri için az bir zaman kala 2022 üniversite taban puanlarının da açıklanması bekleniyor. Son 4 yılın uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için uçak mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: