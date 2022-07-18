Uçak mühendisliği taban puanları 2022! ÖSYM uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Üniversite tercih işlemleri için az bir zaman kala 2022 üniversite taban puanlarının da açıklanması bekleniyor. Son 4 yılın uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için uçak mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|6019
|468.63334
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|16691
|439.67651
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|33432
|412.83408
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|41143
|402.83797
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|44181
|399.21877
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|48813
|393.70449
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|51219
|390.79233
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|53391
|388.27706
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|71181
|369.42142
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|234061
|268.45297
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|256938
|260.58453
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|43
|-
|-
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
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