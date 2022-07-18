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Uçak mühendisliği taban puanları 2022! ÖSYM uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçak mühendisliği taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapacak öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Oldukça yüksek başarı sıralaması gerektiren uçak mühendisliği bölümünün 2021 yılı taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisini sizler için hazırladık. İşte Uçak mühendisliği taban puanları 2022! ÖSYM uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Uçak mühendisliği taban puanları 2022! ÖSYM uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Üniversite tercih işlemleri için az bir zaman kala 2022 üniversite taban puanlarının da açıklanması bekleniyor. Son 4 yılın uçak mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için uçak mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uçak Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 6019 468.63334
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 16691 439.67651
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 33432 412.83408
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 41143 402.83797
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 44181 399.21877
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 48813 393.70449
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Uçak Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 51219 390.79233
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Uçak Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 53391 388.27706
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 71181 369.42142
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 234061 268.45297
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 256938 260.58453
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Uçak Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 14 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 43 - -
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Uçak Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
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