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Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Yapımcı Mustafa Uslu, telefonla bağlandığı canlı yayında Erkan Petekkaya'nın uçakta bir kadın tarafından fiziki olarak tacize uğradığını ve bu olayda kendisinin suçlandığını anlattı.

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın bindiği Dalaman uçağında olay çıkardığı iddia edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından kameraya alındı.

Erkan Petekkaya'nın yakın arkadaşı Mustafa Uslu, 2.Sayfa programına şu açıklamayı yaptı, "Erkan ile konuştum. Olayın aslı şu; bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor, Erkan da tepki gösterince olaylar gelişiyor"

"ERKAN'A TEZGAH KURULDU"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan yapımcı Mustafa Uslu, yakın arkadaşı Erkan Petekkaya'nın uçakta başına gelen olayı anlattı. Uslu, olayla ilgili şunları söyledi:

"Bence Erkan'a bir tezgah kuruldu. Erkan Petekkaya bir baba eşinin sevgili kocası… Erkan ile konuştum, yapılanlardan dolayı çok üzgündü.

"BİR KADIN ERKAN'IN KALÇASINA DOKUNMUŞ"

Kendisine fiziki bir şey yapılmış bu durumdan çok rahatsız olmuş. Bunu dile getirmeye çalışınca da 'sarhoş, bilmem ne' diye ithamlarda bulunulmuş… 'Bunu bana neden yapıyorsunuz, aranızda bulunmam suç mu?' demiş Erkan… İnsanlar da olayı farklı yerlere çekti. Olayın aslı şu kalabalıkta bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor, ondan sonra olaylar gelişiyor…"

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadıErkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı
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