Uçakta şırdanı göğsünden çıkarıp yiyince olay oldu! 'Şırdancı Mehmet' bakın ne dedi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alındı.

Şırdancı Mehmet'in göğsünden çıkarıp şırdanı yediği anlar tepki çekti, THY 6 ay boyunca ünlü şırdancıya bilet satmayacağını açıkladı.

Patronlar Dünyası'ndan Eda Aktürk'e konuşan Mehmet Sur ise kendini savundu. Şırdancı Mehmet "Uçakta normalde videolar çekiyorum, şırdanı business'ta yiyeyim dedim. Türk Hava Yolları'nı zedeleyecek, bir insanı zedeleyecek, bir yolcuyu rahatsız edecek bir hareket yapmadım. İki koltuk, benimle şoförüme aitti. Hiçbir yolcu hakkına zarar vermeden, yanımdaki yolculardan izin aldıktan sonra şırdanımı aldım yedim. Şırdan da normalde çantanın içinde poşette kendi kutusundaydı. Orada da espri yapayım diye öyle yaptım" dedi.

"BENCE BİRAZ ABARTTILAR"

"İnsanlar biliyorsun tiyatro her şekilde oluyor yani, filmlere bak, tiyatrolara bak, şarkı söyleyenlere bak. Her zaman bir mizah var. O da benim mizahımdır. Biliyorsun mizahlar yapıyorum, limonlar sıkıyorum insanlara. İnsanlar keyif alıyor diye böyle bir şey yaptım. Bence bu kadar gündem olmasına gerek yoktu, bence biraz abarttılar" diyen Şırdancı Mehmet şunları söyledi:

THY CEZASINA İTİRAZ

Ben sabah bir bana insanlar attı bana 6 ay ceza yemişsin. Dedim ki yemişsek biz de başımın üstüne binmeyiz uçağa arabayla gideriz yolculuğumuza. Başka firmayı kullanırız, bütün cezamız bitti mi yine THY ile devam edeceğiz.

Ama itiraz edeceğim avukat aracılığıyla THY'ye. Onların yemeğini de yedim, kötülemedim. Böyle bir espri yaptım, kimsenin hakkını ihlal etmedim. Benim görüşüm bu cezayı almamam lazımdı, ama demek ki zor durumda kaldılar sosyal medyadaki tepkiler yüzünden."



