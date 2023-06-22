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Burcu Özberk'ten tatil pozları! "Yakıyorsun bizi"

22.06.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kraliçe dizisiyle ekrana gelen Burcu Özberk yaz sezonunu İtalya'da açtı. Güzel oyuncu Burcu Özberk, 9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil karelerini yayınladı.

Burcu Özberk'ten tatil pozları! "Yakıyorsun bizi"

Son dizisi Kraliçe ile reytinglerde hüsrana uğrayan Burcu Özberk tatil için soluğu İtalya'da aldı. Şükrü Özyıldız ile yeni dizi çekimi öncesi tatile çıkan güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

"Volare' artık benim şarkım" notuyla paylaştığı pozlarıyla saatler içinde 300 binden fazla beğeni alan güzel oyuncu bikinili hallerine de galerisinde yer verdi.

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Takipçileri, ünlü oyuncunun karelerini yorum yağmuruna tuttu.

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Burcu Özberk geçtiğimiz aylarda dizilerdeki seks sahneleri üzerine gelen sorulara "Bu üzerine çok konuşulması gereken bir konu değil bence. Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor diye soruyor muyuz?” yanıtını vererek dikkat çekmişti.

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Burcu Özberk kraliçe ünlü oyuncu

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