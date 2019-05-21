Uçakta 'tiksindirici' olay! Sosyal medya yıkıldı

Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Anne ve baba bebeklerinin tuvalet ihtiyacını karşılamak için uçak koridoruna lazımlığı koymak durumunda kaldı.

O anlar uçaktaki yolcular tarafından fotoğraflandı.

Bazı kullanıcılar uçaktaki yolcuların gözünün önünde bebeğin tuvalet ihtiyacının karşılanmasını son derece yanlış buldu ve yaşanan durumu 'tiksindirici' olarak niteledi.

Bazı kullanıcılar ise yaşanan durumu oldukça normal karşıladı ve her bebeğin olur olmaz zamanlarda tuvalet ihtiyacı olabileceğini hatırlattı.