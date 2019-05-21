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Uçakta 'tiksindirici' olay! Sosyal medya yıkıldı

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DÜNYA  | 21.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Anne ve babanın uçak seyahati sırasında yaptığı sosyal medyada tartışma yarattı.

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.

Uçakta tiksindirici olay! Sosyal medya yıkıldı

Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.
Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Bebekleriyle uçak seyahati gerçekleştiren anne ve baba, bebeğin tuvalet ihtiyacı sebebiyle yanlarında lazımlıkla beraber kabine girdi.
Anne ve baba bebeklerinin tuvalet ihtiyacını karşılamak için uçak koridoruna lazımlığı koymak durumunda kaldı.
O anlar uçaktaki yolcular tarafından fotoğraflandı.
Lazımlık fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü.
Bazı kullanıcılar uçaktaki yolcuların gözünün önünde bebeğin tuvalet ihtiyacının karşılanmasını son derece yanlış buldu ve yaşanan durumu 'tiksindirici' olarak niteledi.
Bazı kullanıcılar ise yaşanan durumu oldukça normal karşıladı ve her bebeğin olur olmaz zamanlarda tuvalet ihtiyacı olabileceğini hatırlattı.
passangershaming sayfası uçak yolculuklarında yaşanan ilginç olayları sık sık paylaşıyor.
İşte o fotoğraflardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
uçak iğrenç

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