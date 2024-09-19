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  4. Uçaktaki kavgasıyla gündemdeydi... Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki krize de noktayı koydu! 'Mirasçıyım...' diyerek hakkını aradı

Uçaktaki kavgasıyla gündemdeydi... Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki krize de noktayı koydu! 'Mirasçıyım...' diyerek hakkını aradı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 15:16
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Son dönemde THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağındaki kavga görüntüleriyle gündemde olan Dilan Çıtak uzun zamandır soyadı krizi yaşadığı babası İbrahim Tatlıses ile ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Aramızda Kalmasın'a konuşan Çıtak 'mirasçıyım' diyerek hakkını aradı.

Uçaktaki kavgasıyla gündemdeydi... Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki krize de noktayı koydu! 'Mirasçıyım...' diyerek hakkını aradı

MYNET- Son günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki kavga görüntüleriyle adından söz ettiğimiz Dilan Çıtak şimdi de bir süredir sorunlar yaşadığı babası İbrahim Tatlıses ile ilgili konuştu.

BABASI İLE SORUNLAR YAŞIYORDU

Babası ile yaşadığı soyadı krizi hakkında konuşan Dilan Çıtak 'Bu durum maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama artı bir parantez ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim' dedi.

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SON NOKTAYI KOYDU

Dilan çıtak sözlerine şöyle devam etti; ''Böyle bir kabul gördü 'kızımdır' açıklamasını yaptı. Fakat biz bu durumu iki taraflı olarak benim kültürümle onun kültürü uyuşmadığı için ve böyle bir şeye ait olmadığım için çok başarılı olamadık'

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İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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