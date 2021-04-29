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Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin tarihi belirlendi

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için yeni karar verildi. Festivalin bir bölümünün çevrimiçi, diğer bir kısmının ise yüz yüze yapılması uygun görüldü. 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi gösterimlerle, 4 Haziran ve 11 Haziran tarihleri arasında ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern'de açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin tarihi belirlendi

Bu yıl 24’üncü kez gerçekleşecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin tarihlerinde koronavirüs nedeniyle değişiklik yapıldı. Değişiklik kapsamında festival 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak başlayacak. 4 Haziran’da açılış töreni yapılacak. 4-11 Haziran tarihleri arasında ise filmler açık hava sinemasına konuk olacak.

Festivalin bu yılki teması 'Araftan Çıkmak' olacak ve yıl boyunca ilham veren kadın yönetmen filmleri izleyici karşısına geçecek. 4 Haziran'da düzenlenecek açılış töreniyle Onur Ödülleri, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülleri ve Genç Cadı Ödülü sahiplerini bulacak.

ULUSLARARASI FİLMLER GÖSTERİLECEK

Uçan Süpürge, bu yıl Sundance Film Festivali'nden ve Berlin Film Festivali'nden filmleri misafir ediyor. Yurt dışında başarı kazanan Hayaletler ve Bir Nefes Daha filmleri de festival programına alınıyor. Berlin'den Memory Box ve Copilot filmleri, Sundance'ten ise Writing With filmi festival kapsamında bulunuyor.

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