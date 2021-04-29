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Gal Gadot, ‘Meet Me in Another Life’ filminin oyuncu kadrosuna katıldı

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wonder Woman serisinin yıldızı Gal Gadot, aynı isimli romandan uyarlanarak beyaz perdeye aktarılacak olan Meet Me in Another Life filminde rol alacak.

Gal Gadot, ‘Meet Me in Another Life’ filminin oyuncu kadrosuna katıldı

Catriona Silvey’in ilk romanı Meet Me in Another Life, uzun metrajlı sinema filmi olmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Gal Gadot ise filmin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenecek. Beyazperde’de yer alan habere göre, filmin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi.

MEET ME IN ANOTHER LIFE KONUSU

Bilim kurgu romantizmi, yabancı bir şehirde tesadüfen tanışan iki yabancı olan Thora ve Santi'nin etrafında dönüyor. Bununla birlikte, trajik bir kazaya rağmen, kaderin neden onları bir araya getirmeye devam ettiğini keşfetmeye çalışırken, zaman ve mekanda birbirlerinin yollarına çıkmaya devam ediyorlar ve yol boyunca arkadaş, meslektaş, sevgili ve düşman olmaya devam ediyorlar.

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