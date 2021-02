Uçar, "Batı Karadeniz’e kadar elektrik hatlarının yenilenmesi müjdesini aldık"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek emeklilerin sorunlarını dinledi.

Toplantıda konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Sarıoğlu, “Bütün köylerde bağlantılarınız var. Sürekli sorunlarımızı dinliyor çözümü noktasında gerekeni yapıyorsunuz. Teşkilatınız buradan sizlere haftalık ve aylık raporları gönderiyor. Bizler sıkıntılarımızı bir an önce giderilmesini istiyoruz. İntibak yasası, emeklilerden kesilen katkı payları, dini bayramlarda verilen ikramiyelerin arttırılması, elektrik konusunda köylerde yaşanan sıkıntılar. Bizler bu sorunların bir an önce giderilmesini istiyoruz. Taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmanızı talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Emeklilerin sorunlarını ve takibini yaptıklarını ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Son zamanlarda yaşamış olduğumuz bu pandemi süreci ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda da sebebiyet veren bir süreçtir. Temenni ediyoruz, umut ediyoruz ki bu sıkıntılı ve sancılı süreçten bir an evvel kurtulup normal seyrine devam ede bir ekonomi bir sosyal hayatın içerisine girmeyi temenni ediyoruz ve buna bağlı olarak ekonomik maliyetler de malumunuzdur. Ülkemizin nüfusu oldukça fazla 13 buçuk milyon emekliden bahsediyoruz. Bu bağlamda şehrimizden 160 bin emekliden bahsediyoruz. Bunlar küçük rakamlar değil. 13 buçuk milyon emekli Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yüzde 40’ından daha fazla bir denk geliyor. Bu nedenle bu sorunların hemen ortadan kaldırılması mümkün değil ama şunu söyleyebilirim ki bu süreçte aşının da hızlı bir şekilde yapılmasından sonra ekonomiye dönerek emeklilerimizin bayramda ikramiyelerin arttırılması, bir takım sosyal haklarının kazandırılması ve ücretlerinin biraz daha arttırılması elbette gündemde sizlerle sürekli istişare içindeyiz. Taleplerinizi bizlere iletiyorsunuz. Bu sadece bölgemizin değil ülkemizin genel bir sorunu bizde isteriz emeklilerimizin almış olduğu ücretlerin refah payının çok üzerinde olması daha kaliteli daha sağlıklı bir hayata yaşamalarına imkan sağlayacak bir gelire sağlayacak bir çabamızdır. Duyarsız kalmış değiliz bununla ilgili sürekli çabamız devam ediyor. Pandemi sürecinden sonra inşallah çok daha farklı iyileştirmeler olacaktır” dedi.