Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ne kadar ödenecek? MEB'den açıklama geldi!

Deprem sonrası, MEB bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenlerin akıbeti merak konusuydu. Peki ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ne kadar ödenecek? Açıklamaya göre öğretmenler, deprem sonrasındaki idari tatilde ek ders ücreti alabilecek. İşte ayrıntılar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENE EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

"Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde görevlerini yapmış sayılacak ve ücretlerini alacak.

Malatya'da incelemelerini sürdüren Bakan Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde gündeme gelen konuyu en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor. Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı. Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak."

