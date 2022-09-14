Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte konuya ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama morolarında "Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" konu başlığını sorguluyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı.

Bakanlık öğretmenleri SMS ile bilgilendirecek.

Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ücretli öğretmenkik sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

